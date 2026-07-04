Una exposición conmemora los 40 años del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Almería

Conmemoración del 40º aniversario del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería conmemora el 40 aniversario del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones con la inauguración de la exposición fotográfica 'Cuarenta años en cuarenta imágenes', una muestra que recoge algunos de los momentos, espacios y actuaciones más significativas de cuatro décadas de trabajo al servicio de las personas y familias de la provincia.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha visitado esta exposición, instalada en las dependencias del propio servicio, acompañado por profesionales y usuarios de este recurso provincial.

Según la institución provincial, la muestra reúne 40 fotografías seleccionadas que permiten recorrer la evolución del servicio desde sus inicios hasta la actualidad, con imágenes de los centros de tratamiento ambulatorio de Almería y Poniente-El Ejido, el Centro de Día, actividades culturales y lúdicas, talleres ocupacionales, cursos y programas desarrollados en las áreas de prevención, atención asistencial e incorporación social.

Durante la visita, Escobar ha destacado que "esta exposición es mucho más que una mirada al pasado; es un reconocimiento a todas las personas que, durante estos cuarenta años, han trabajado con compromiso, profesionalidad y humanidad para ofrecer respuestas, apoyo y esperanza a quienes atraviesan una situación difícil relacionada con las adicciones".

El vicepresidente ha subrayado que el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones "representa una de las caras más necesarias de la Diputación: la que está cerca de las personas, la que escucha sin juzgar y la que ofrece recursos públicos para que nadie tenga que afrontar solo un problema de adicción, ya sea propio o de un familiar".

Este servicio de la Diputación de Almería está especializado en el tratamiento integral de los problemas derivados del consumo de drogas y de las adicciones sin sustancia. Se trata de un recurso público, gratuito y universal, de ámbito provincial, dirigido a todas las personas que necesiten información, orientación, asesoramiento o tratamiento.

El trabajo del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones se desarrolla a través de diferentes líneas de actuación: el tratamiento a personas con problemas de adicciones, la prevención en los ámbitos comunitario, educativo, familiar y laboral en los municipios que lo soliciten, los programas de incorporación social y la información y gestión del conocimiento.

Para ello, cuenta con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de la medicina, la psicología, el trabajo social y la enfermería, que abordan de forma integral los problemas asociados a las adicciones y acompañan tanto a las personas afectadas como a su entorno familiar y social.

La exposición se ha inaugurado coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y permanecerá abierta al público hasta el 30 de diciembre de 2026. Podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas en las dependencias del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones, situado en la calle La Reina, 55 de la capital.

Con esta muestra, la Diputación de Almería y el propio servicio quieren dar visibilidad a una trayectoria de cuarenta años marcada por la atención cercana, la prevención, la intervención profesional y la incorporación social.