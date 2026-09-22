El exterior de la Residencia Asistida de Almería se transforma con una inversión de 624.000 euros del PFEA

El presidente de la Diputación de Almería visita la Residencia Asistida. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado la Residencia Asistida de la institución, donde ha podido comprobar el resultado de las obras para transformar la parcela central de recinto "en punto de encuentro, ocio y convivencia para residentes, trabajadores y familias" con una inversión del PFEA de 624.000 euros.

Según ha indicado la institución en una nota, el proyecto continuado a través del PFEA entre 2022 y 2025 ha generado 4.908 jornales y ha contado con una inversión total acumulada de más de 624.000 euros, con la que se ha logrado un nuevo espacio útil para el centro.

Las actuaciones han consistido en la rehabilitación integral del antiguo quiosco para convertirlo en un moderno edificio de cafetería, que destaca por su gran barra perimetral de diez metros en granito 'blanco Macael' y amplias cristaleras de aluminio. Además, se ha construido un nuevo módulo anexo de aseos adaptados de 18 metros cuadrados con grifería gerontológica.

La obra se integra en una nueva 'Gran Plaza' de 800 metros cuadrados y una terraza accesible. Se han ensanchado los acerados hasta los tres metros para eliminar por completo las barreras arquitectónicas para sillas de ruedas, y se ha embellecido todo el entorno con un proyecto de paisajismo que incluye nuevos jardines, setos, arbolado y muretes de mampostería.

Acompañado por la diputada del PFEA, Matilde Díaz, y la diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, el presidente ha valorado el espacio que proporciona a usuarios y familiares "una gran terraza accesible" en la que "pasear por zonas ajardinadas sin ninguna barrera".

El PFEA es una actuación financiada de forma conjunta por la institución provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en una fórmula de cooperación que se ha consolidado como referente de inversión institucional.

UN "AUTÉNTICO HOGAR"

Durante su visita el presidente ha mostrado su apoyo y ha felicitado al equipo humano de la residencia por hacer de las instalaciones "un auténtico hogar".

Así, ha conocido a fondo el resultado de las actuaciones realizadas para mejorar el complejo y comprobar "el altísimo nivel de especialización" del centro, al que ha acudido acompañado del vicepresidente de la institución, Ángel Escobar, y el diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez.

"Hoy podemos decir con orgullo que la Residencia Asistida es un referente de las políticas sociales de la provincia. Contamos con una ratio de 1,54 trabajadores por cada residente. Tener más de un profesional y medio por cada usuario es una ratio altísima que nos permite garantizar un cuidado exquisito, humano y totalmente personalizado", ha destacado García Alcaina.

En esta línea, ha agradecido la labor del personal, que "ha logrado la excelencia asistencial" a través de unas instalaciones "en constante evolución" y de "un personal que cada día se desvive por ofrecer el mejor servicio y atención a los residentes". "Sus trabajadores son el corazón que logra que la residencia funcione como un verdadero hogar los 365 días del año", ha añadido.