La Feria 'Sabores Almería' afronta su recta final "con los mejores productos para Navidad"

Feria 'Sabores Almería' - CURRO VALLEJO - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha informado este domingo de que "los productos con el mejor sabor de la provincia de Almería" se encuentran estos días en la Plaza de las Velas con la Feria Sabores Almería. Hasta este lunes, 8 de diciembre, almerienses y visitantes "tienen la oportunidad de llenar la despensa y disfrutar de los productos de la tierra durante las celebraciones navideñas". El evento se celebra gracias a la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Almería.

En una nota, la institución provincial ha informado que desde el pasado jueves, miles de personas han acudido diariamente a este espacio de la ciudad "para disfrutar de una cita que anticipa, de manera simbólica, el ambiente navideño que ya se percibe en todos los rincones de la provincia". En esta edición participan 38 empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería'.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que, un año más, "la feria ha superado las expectativas y se consolida como un punto de encuentro clave para almerienses y visitantes durante el puente de diciembre. Es nuestra mejor tarjeta de presentación gastronómica en estas fechas, y una gran oportunidad para descubrir y adquirir los productos de la marca gourmet de la provincia".

Sánchez ha señalado que "el proyecto de 'Sabores Almería' se encuentra en el mejor momento de su historia. Este año ha sido clave para la consolidación de la tienda física abierta en el Paseo de Almería hace un año, así como para la puesta en marcha de la tienda online, que permite que los productos almerienses lleguen a cualquier rincón del mundo".

El diputado ha animado a todos los almerienses a "dejarse seducir" por los productos de la tierra y ha recordado que la apuesta por la internacionalización de las empresas de la marca ha permitido que actualmente más de 40 marcas de 'Sabores Almería' exporten sus productos a otros países.

La feria estará abierta este lunes, 8 de diciembre, en horario de 11,00 a 22,00 horas. Entre las empresas participantes, el público podrá encontrar una amplia representación de sectores como cárnico, aceite de oliva, vinos, panadería, repostería, sal, quesos, cervezas, embutidos y jamones, salazones, conservas, mermeladas, mieles y encurtidos, procedentes de distintos puntos de la provincia.