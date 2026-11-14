El Festival de Cine de Almería aborda las enfermedades neurodegenerativas con la proyección de 'Vivir dos veces'

Proyección de 'Vivir dos veces' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este sábado la proyección de 'Vivir dos veces', de María Ripoll, dentro de su ciclo Fical Social, con el que se han tendido puentes entre el lenguaje cinematográfico y la investigación científica sobre las enfermedades neurodegenerativas.

Impulsada junto a la Fundación 'la Caixa', la actividad ha combinado la proyección del largometraje con un coloquio en el que cineastas e investigadores han abordado el potencial de la cultura para generar conciencia, combatir los prejuicios asociados al alzhéimer y acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

Estrenada en 2019, 'Vivir dos veces' narra la historia de Emilio, quien, acompañado por su hija Julia y su nieta Blanca, emprende un viaje para reencontrarse con su amor de juventud antes de perder definitivamente la memoria. Lo que comienza como una búsqueda sentimental se transforma en un recorrido por las contradicciones familiares, las decisiones del pasado y las posibilidades de empezar de nuevo.

Con Óscar Martínez e Inma Cuesta al frente de su reparto, la película encuentra en la comedia dramática una vía para aproximarse a una realidad compleja desde la ternura, el humor y la emoción.

Tras la proyección, ha tenido lugar un una mesa redonda en la que han participado la directora de la cinta, María Ripoll; el doctor Pascual Sánchez Juan, director científico de la Fundación CIEN; el doctor Alberto Rábano, responsable de su Banco de Tejidos; Marian Zea, neuróloga de la fundación y miembro del jurado del Memorables Film Festival, y Beltrán Peralba, director de Sí se enteran, cortometraje ganador del Memorables Film Festival 2026. La periodista, actriz y presentadora Irma Soriano ha moderado este encuentro.

Ripoll ha profundizado en el desafío creativo que ha supuesto trasladar a la pantalla una enfermedad tan compleja como el alzhéimer sin renunciar al humor ni a la vitalidad de sus personajes. "Me gustan las historias que dicen cosas, que hablan de la vida, y me gustan las historias que hablan de cosas que no queremos afrontar porque son dolorosas", ha explicado la cineasta.

La directora también ha recordado el carácter colectivo y cambiante del proceso cinematográfico, desde la escritura del guion de María Mínguez hasta la interpretación de sus protagonistas. Entre las decisiones que han transformado el proyecto, ha destacado la incorporación de la joven Mafalda Carbonell, cuyo talento llevó al equipo a reescribir parte de la historia para adaptar a su personaje, inicialmente concebido como una adolescente de 17 años, a una niña de nueve.

Desde la perspectiva médica, la neuróloga María Ángeles Pérez ha destacado el realismo con el que Vivir dos veces representa tanto la evolución de la enfermedad como su impacto en el entorno familiar. "La película es muy real", ha afirmado, antes de señalar cómo el relato recoge síntomas como los problemas de memoria, la desorientación, los falsos reconocimientos o las dificultades para resolver situaciones cotidianas. También ha puesto el acento en la transformación emocional de los familiares, desde la negación inicial hasta la comprensión progresiva de lo que está sucediendo.