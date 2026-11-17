Mesa redonda dedicada al 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone, en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha celebrado el 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', la película de Sergio Leone estrenada en 1966, con una mesa redonda en la que se ha reivindicado el legado del cineasta italiano, la influencia de su obra en el wéstern y el papel de los paisajes almerienses en una de las producciones más reconocidas de la historia del cine.

El encuentro, celebrado este lunes en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, ha reunido a los cineastas Tirso Calero y Víctor Matellano y al crítico e historiador cinematográfico Antonio José Navarro, bajo la moderación del periodista Juan Gabriel García.

La actividad se ha integrado en la programación especial del 25 aniversario de Fical, dedicada también a recuperar la memoria de los grandes rodajes realizados en la provincia, según ha señalado la organización en una nota.

Durante su intervención, Calero ha situado la película en un momento decisivo para la evolución del wéstern, cuando las producciones europeas comenzaron a desarrollar una identidad narrativa y estética propia. "En Europa se creó una corriente nueva, que es el 'spaghetti western' o 'euro-western', que arrasó en su momento. Y la película definitiva fue 'El bueno, el feo y el malo'", ha señalado.

El guionista y director también ha destacado las consecuencias de aquella etapa para la provincia. "El cine cambió la vida en Almería", ha afirmado, antes de relacionar aquella actividad cinematográfica con el desarrollo económico y de las infraestructuras locales, entre ellas el aeropuerto, inaugurado en 1968.

Por su parte, Matellano ha puesto en valor las localizaciones almerienses que contribuyeron a la expansión del wéstern europeo. "Con 'El bueno, el feo y el malo' cambia todo", ha expresado en referencia al salto de escala técnica, económica y humana que experimentó la producción respecto a los anteriores títulos del director italiano.

El cineasta ha recordado la importancia de escenarios como las dunas de Cabo de Gata y los decorados de Mini Hollywood, "ejemplos de la versatilidad de una provincia que llegó a convertirse en un referente para las grandes producciones de la época".

En esta línea, Navarro ha analizado cómo Leone reinterpretó los códigos del wéstern clásico desde una sensibilidad europea, con una "mirada más áspera" sobre sus personajes y conflictos. En su intervención, ha señalado la influencia del neorrealismo italiano en la atención a los rostros, los gestos y la construcción visual de sus películas.

"Los norteamericanos explicaban su historia mitificada. Nosotros desmitificábamos o reinterpretábamos esa mítica", ha explicado Navarro, quien ha defendido que "el wéstern europeo fue el que obligó, de alguna manera, a que los norteamericanos evolucionaran hacia un wéstern más realista, sobre todo, más crudo".

El historiador también ha subrayado la importancia de los escenarios almerienses en la identidad visual de estas producciones por su semejanza con los paisajes del suroeste estadounidense, especialmente los de Nuevo México y Arizona.

EL LEGADO DE UNA PELÍCULA QUE TRANSFORMÓ EL WÉSTERN

Estrenada en 1966, 'El bueno, el feo y el malo' supuso la culminación de la conocida 'Trilogía del Dólar' de Sergio Leone, integrada también por 'Por un puñado de dólares' y 'La muerte tenía un precio'. Protagonizada por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, la cinta aborda una historia de ambición, violencia y supervivencia durante la guerra de Secesión estadounidense.

Su lenguaje visual, caracterizado por los primeros planos y los silencios prolongados, junto con la música de Ennio Morricone, contribuyó a transformar las convenciones del wéstern clásico y a "definir una nueva manera de entender el género, cuya influencia continúa presente en el cine contemporáneo".

La mesa redonda también ha abordado la vigencia de una película que, seis décadas después de su estreno, mantiene su condición de "referente cinematográfico" por sus personajes, su puesta en escena, su narrativa y una banda sonora "que forma parte del imaginario colectivo".

Las mesas redondas, incorporadas a la programación de Fical en 2017, se han consolidado como uno de los principales espacios de diálogo entre profesionales y espectadores.

Estos encuentros, que también se retransmiten en 'streaming', permiten ampliar su alcance y preservar los testimonios de sus participantes como parte de la memoria audiovisual del certamen.