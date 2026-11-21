Los intérpretes Julián Villagrán, Daniel Grao, Teresa Riott y Nerea Barros, de izquierda a derecha, durante la última mesa redonda del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha dedicado este sábado su última mesa redonda a las dificultades que afrontan los actores para vivir de su profesión, desde la precariedad laboral y los castings hasta las condiciones de trabajo durante los rodajes.

Nerea Barros, Daniel Grao, Julián Villagrán y Teresa Riott han compartido sus experiencias en el encuentro, en el que han abordado las limitaciones a la hora de elegir proyectos, el trato que reciben de directores y compañeros y la incertidumbre laboral que persiste incluso después de años de trayectoria.

La séptima y última mesa redonda del certamen, celebrada en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, ha estado moderada por la periodista Elena Sánchez y ha sufrido cambios respecto a su programación inicial, que incluía la participación de Eduardo Casanova y Álex García.

Los actores han recordado las películas que despertaron su interés por el cine. Villagrán ha destacado la influencia de Pedro Almodóvar, especialmente de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', mientras que Riott ha señalado 'El Bola' y su admiración por Lina Morgan. Barros y Grao han recordado la influencia que tuvieron en su infancia títulos como 'Un perro andaluz' y 'Los santos inocentes'.

Sobre las dificultades para elegir proyectos, Riott ha reconocido que son pocos los intérpretes que pueden permitirse rechazar trabajos porque, como cualquier otro profesional, "tenemos que pagar facturas, tenemos que comer". Villagrán, por su parte, ha considerado que poder vivir de la interpretación es, en ocasiones, "como un milagro".

"Esto que se dice que vivimos de puta madre es mentira", ha apuntado Barros antes de explicar que muchos actores cobran solo por los días que trabajan, aunque hayan dedicado semanas a preparar una prueba de selección.

EL RESPETO EN LOS RODAJES Y EL MIEDO AL CASTING

Villagrán ha explicado que ahora prioriza el ambiente de trabajo a la hora de aceptar un proyecto, después de haber tenido malas experiencias en algunos rodajes. Por ello, ha asegurado que prefiere trabajar con personas con las que se sienta cómodo, aunque la película tenga menos repercusión.

Riott también ha cuestionado algunos comportamientos en los rodajes. "Me parece sorprendente lo normalizado que está que nuestros superiores o nuestros directores puedan llegar a ser maltratadores", ha señalado antes de reclamar más respeto hacia los actores.

El encuentro, además, ha abordado la incertidumbre que rodea a los castings. "Ya puedes ser el más talentoso del mundo. Nadie te asegura absolutamente nada", ha lamentado Barros.

En cuanto a las condiciones que valoran en sus proyectos, Villagrán ha destacado la importancia de la dirección y la libertad para improvisar, Grao ha resaltado el valor de los buenos guiones y Riott ha defendido el papel de los compañeros de reparto.

DE LA ENFERMERÍA AL CINE Y NUEVOS PROYECTOS

Entre las experiencias personales, Barros ha recordado que durante la pandemia retomó su profesión como enfermera en una residencia de mayores, después de conocer la situación que atravesaban estos centros mientras rodaba el documental '2020'.

Según ha relatado, sus compañeros descubrieron que también era actriz y comenzaron a llamarla "la enfermera Goya", en referencia al premio que recibió por 'La isla mínima'.

La intérprete también ha hablado de su salto a la dirección y ha adelantado que se encuentra en fase de montaje de su primer largometraje, un proyecto que parte de la muerte de su padre y de las preguntas surgidas durante el duelo. "Es lo más expositivo, íntimo y personal que voy a hacer en mi vida", ha reconocido.

Por su parte, Grao ha anunciado que rueda junto a Javier Rey una película de Román Parrado sobre el problema de la vivienda. Villagrán ha hablado de 'Caza mayor', de Daniel Sánchez Arévalo, en la que participa junto a Antonio de la Torre, mientras que Riott ha señalado que trabaja en una nueva serie de la que todavía no puede dar detalles.

La sesión ha puesto fin al programa de siete mesas redondas de esta edición de Fical, cuya gala de clausura está prevista para este sábado a las 20,00 horas en el Auditorio Maestro Padilla.