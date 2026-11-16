El Festival de Cine de Almería dedica su taller de videoarte al grupo ZAJ como pioneros de la performance en España

Taller de videoarte celebrado en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha dedicado una nueva edición de su taller de videoarte a recuperar el legado del grupo ZAJ, uno de los colectivos más singulares e influyentes de la vanguardia artística española del siglo XX.

La actividad, impartida por el profesor e investigador Federico Utrera, ha propuesto un recorrido audiovisual por la trayectoria de sus integrantes y su contribución al desarrollo de nuevas formas de creación que desafiaron los límites tradicionales del arte, según ha explicado en una nota la organización.

Fundado en Madrid en 1964 por Juan Hidalgo, Esther Ferrer y Walter Marchetti, ZAJ se convirtió en uno de los principales impulsores de las prácticas del happening y la performance en España. Su propuesta artística rompió con las convenciones de la representación y abrió nuevos caminos para entender la relación entre el sonido, la imagen, el cuerpo y el espectador.

Siguiendo la estela del compositor estadounidense John Cage, el colectivo nació como un espacio abierto a músicos, artistas visuales, poetas y creadores de distintas disciplinas, con la música y la composición entendidas como procesos de experimentación. Una concepción del arte que concedía tanta importancia a la acción y al azar como al resultado final.

Durante el taller, Utrera ha profundizado en la dimensión videoartística de ZAJ y en su vinculación con las principales corrientes internacionales del arte experimental, especialmente con Fluxus, movimiento que cuestionó las fronteras entre las disciplinas artísticas y reivindicó la creatividad como parte de la vida cotidiana.

El investigador ha reivindicado especialmente la figura de Esther Ferrer, a quien ha situado entre las grandes pioneras internacionales de la performance y el videoarte, junto a creadoras como Marina Abramovi o Yoko Ono. Utrera ha destacado el carácter excepcional de su trayectoria, desarrollada en una España donde las restricciones a la libertad de expresión dificultaban especialmente las prácticas artísticas experimentales.

En este sentido, ha lamentado la escasa atención que en ocasiones reciben los creadores españoles en los relatos internacionales del arte contemporáneo, defendiendo que Esther Ferrer merece ocupar un lugar destacado entre las pioneras de la performance y el videoarte "a nivel europeo y mundial".

El recorrido también ha permitido conocer algunas de las experiencias que contribuyeron a proyectar internacionalmente al colectivo, entre ellas su gira por Estados Unidos en 1973 y su participación en proyectos como 'El tren de John Cage. A la búsqueda del silencio perdido' (1978).

Utrera ha insistido en que la importancia de ZAJ trasciende el panorama artístico español, recordando que sus integrantes desarrollaron actividades y actuaciones en distintos países europeos, Estados Unidos y Argelia. Una proyección internacional que, según ha explicado, resulta fundamental para comprender la originalidad y el alcance de su propuesta creativa.

La sesión también ha recuperado la presencia de ZAJ en Almería, estableciendo un vínculo entre la historia de la experimentación artística y el territorio que acoge el festival.