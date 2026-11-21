Los intérpretes Elvira Mínguez, Rosana Pastor, Amparo Climent y Javier Pereira, durante la mesa redonda 'Al otro lado de la cámara' celebrada en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha reunido a Elvira Mínguez, Rosana Pastor, Javier Pereira y Amparo Climent en la mesa redonda 'Al otro lado de la cámara', un encuentro en el que los cuatro intérpretes han compartido sus experiencias en la dirección y han reflexionado sobre los desafíos de pasar de la interpretación a la creación de sus propias historias cinematográficas.

Durante la conversación, celebrada este viernes en el marco de la XXV edición del certamen, los participantes han abordado las inquietudes que les llevaron a explorar nuevas disciplinas, la importancia del trabajo con los actores y los aprendizajes adquiridos a lo largo de sus trayectorias profesionales.

Javier Pereira, con tres décadas de experiencia como actor, ha explicado que su interés por dirigir nació de una inquietud creativa y del deseo de conocer otras facetas del proceso cinematográfico. A esta experiencia ha sumado recientemente su participación como productor, una labor que le ha permitido conocer "la complejidad de sacar adelante un proyecto desde su desarrollo hasta el rodaje".

Por su parte, Amparo Climent ha situado el origen de su vocación en la infancia, cuando, junto a sus ocho hermanos, escribía pequeñas historias que después representaban ante otros niños. Aquellas experiencias y una cámara de Súper 8 que les regalaron sus padres despertaron su interés por la escritura, la interpretación y la realización audiovisual.

En el caso de Rosana Pastor, el salto a la dirección llegó de manera inesperada, a partir de la propuesta de un productor. La actriz ha destacado la "libertad creativa" que encontró en la construcción de historias y, especialmente, en el montaje. Su trayectoria como realizadora se ha centrado principalmente en el documental, un género que le permite explorar cuestiones relacionadas con sus inquietudes personales.

Elvira Mínguez ha explicado que siempre ha sentido curiosidad por conocer el funcionamiento de los distintos departamentos de un rodaje. Su interés por la escritura la llevó a publicar su primera novela y, posteriormente, a plantearse su adaptación audiovisual para "conservar el control creativo sobre una historia propia".

LA RELACIÓN CON LOS ACTORES

Uno de los principales asuntos del encuentro ha sido la relación entre la dirección y la interpretación, especialmente la libertad que los cineastas conceden a los actores durante el proceso creativo.

"Yo tenía claro que lo que quería hacer era dejar a los actores hacer", ha afirmado Mínguez, quien ha defendido la importancia del trabajo previo de mesa, los ensayos y la necesidad de ofrecer tiempo y espacio a los intérpretes para desarrollar sus personajes.

La actriz y directora también ha señalado que el proceso creativo necesita momentos de exploración y ha lamentado que determinadas dinámicas actuales de producción hayan reducido el tiempo dedicado a ensayar dentro del propio set.

Pereira ha coincidido en la necesidad de permitir que las escenas "evolucionen durante el rodaje" y ha señalado que su experiencia como actor le ha enseñado el valor de "probar distintas posibilidades en lugar de llegar al plató con todas las decisiones cerradas".

En cambio, Pastor ha reconocido que la dirección de intérpretes ha supuesto "uno de los mayores desafíos de su experiencia como cineasta", puesto que su relación con una historia cambia cuando debe construirla desde la dirección en lugar de interpretarla. En este sentido, ha destacado su especial comodidad con el lenguaje documental.

Los participantes también han reflexionado sobre la influencia de los directores con los que han trabajado. Pastor ha señalado que los recursos y aprendizajes adquiridos durante sus rodajes forman parte de su propia mirada creativa, mientras que Climent ha destacado que los referentes cinematográficos "permanecen en la memoria, aunque no siempre aparecen de forma consciente durante la dirección".

Climent ha reivindicado, además, la importancia de encontrar una "dimensión poética" en las imágenes y ha recordado las dificultades que afrontaban las mujeres "para hacerse escuchar en una industria tradicionalmente dominada por hombres".

Mínguez, por su parte, ha defendido el "papel decisivo" del montaje en la construcción definitiva de una película y ha destacado la importancia de las decisiones que se adoptan en esta última fase del proceso creativo para aprovechar las posibilidades narrativas del material rodado.

NUEVOS PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

En la parte final del encuentro, los cuatro intérpretes han repasado algunos de sus proyectos actuales. Mínguez ha explicado que compagina su trabajo como actriz en un rodaje en Bilbao con la escritura de su tercera novela.

Pastor ha señalado que trabaja para sacar adelante su cuarto cortometraje, centrado en el cambio climático y las transformaciones globales, mientras que Climent mantiene su interés por las historias vinculadas a la memoria democrática.

Por su parte, Pereira continúa con su faceta como productor y director, después de conocer las exigencias y responsabilidades que supone participar en todas las etapas de una producción audiovisual.

La mesa redonda, celebrada con motivo del 25 aniversario de Fical, ha permitido compartir distintas perspectivas sobre el trabajo a ambos lados de la cámara y las nuevas posibilidades creativas que ofrece la dirección a profesionales con una trayectoria consolidada en la interpretación.