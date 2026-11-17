Proyección de cortometrajes en la jornada compartida de los festivales Gallo Pedro y Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Gallo Pedro y el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) se han aliado este martes martes con su tarde de proyecciones de los mejores cortos sobre discapacidad que se han grabado este año en España.

Según ha indicado la organización en una nota, han sido seis de los doce trabajos, de entre más de los 70 presentados, los que han sido seleccionados este año para la sección oficial del festival inclusivo de cortometrajes que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca junto con el Ayuntamiento de Almería y la colaboración de la Diputación Provincial.

El coordinador de Gallo Pedro, el cineasta Daniel Parra, ha explicado que su festival "se ha convertido un año más en una excelente oportunidad para disfrutar del cine como herramienta de sensibilización, reflexión y transformación social; demostrando que la cultura es un espacio de encuentro en el que todas las personas deben tener cabida, tanto delante como detrás de la cámara, y ante las pantallas".

Asimismo, la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha indicado que Fical "sigue teniendo esta ventana abierta a la discapacidad porque el cine une y refleja la sociedad y también la realidad de cada uno". Con ello, asegura que las proyecciones de Gallo Pedro o los rodajes que realizan en sus actividades y talleres "son un gran ejemplo" de ello.

Durante la sesión celebrada en la Casa de las Mariposas se han proyectado dos cortometrajes almerienses: 'El Método M.O.', de Rocío Juárez, y 'Si lo digo, no se cumple', de Álvaro Chicharo y Ander Navarro. También se ha exhibido 'Ver, tocar, sentir', de Sergio Deustua; 'Tres manos', de Cristian Sitjas; 'Duele la lluvia', de Erik Campos; y 'Una pizca de ouija', de Pedro J. Poveda y Ángela Medina.

La selección ha reunido trabajos de diferentes géneros y enfoques narrativos, con historias que han invitado a reflexionar sobre la diversidad, las relaciones humanas, la autonomía personal, los cuidados, la creatividad y las distintas maneras de experimentar y comprender el mundo.

Otro de los atractivos de esta sesión es la participación de las personas asistentes en la elección del Premio del Público Gallo Pedro mediante sus votaciones, "convirtiendo a cada espectador en parte activa del reconocimiento a las obras seleccionadas".

Esta alta participación es lo que ha destacado la concejal del Área de Familia, Igualdad e Inclusión de Almería, Paola Laynez, que ha recordado que "Gallo Pedro empezó de forma tímida y no ha dejado de crecer de la mano del Ayuntamiento y las administraciones como Diputación y Junta de Andalucía que se han ido sumando con el paso de las ediciones. Es un certamen que nos hace entender desde lo audiovisual y que ayuda a la inclusión desde su especial sensibilidad".

Para el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, la actividad "está muy consolidada dentro de Fical y en la sociedad almeriense, como evidencia la buena acogida de la convocatoria y las reacciones para alejarse de estereotipos y darle importancia al protagonismo de la discapacidad en historias, experiencias y realidades diversas".

Por su parte, el director de Fical, Enrique Iznaola, también ha subrayado que "Gallo Pedro es de los pocos festivales de su ámbito que es calificador para los premios Goya y tenerlo dentro de la programación de Fical es un auténtico placer".

Como el resto de jornadas, esta contó con medidas de accesibilidad para garantizar que la experiencia cinematográfica pudiera ser compartida por todas las personas asistentes. Los cortometrajes se proyectaron con subtitulación e interpretación en lengua de signos.

Habrá una segunda sesión de proyecciones de la sección oficial en el Espacio Alma. Será el 1 de diciembre, a las 17.00 horas, de nuevo con entrada libre hasta completar aforo y de nuevo con voto del público. En este caso será con los trabajos: 'Telón', de Guillermo Rodríguez; 'Patología de una pasión', de Juan Luis Ortega Navarrete; 'Un día con Capuchino, de Cristina Córdoba y Nuria Campos; 'La Tata', de Manuel Ruiz Rodríguez; 'El grito del deseo', de Ana Ramírez; y 'Las croquetas de la Juani', de José A. Gutiérrez Moreno.

Gallo Pedro está organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería, Fical, Junta de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión; además de otras entidades colaboradoras.