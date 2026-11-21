La directora Sara Sálamo durante la presentación del documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', dirigido por Sara Sálamo, ha llegado este viernes al Centro Penitenciario El Acebuche de Almería con una proyección y un cinefórum en los que han participado los internos junto a la cineasta.

La actividad ha formado parte de una jornada del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) dedicada a la recuperación física y emocional del futbolista, que también ha incluido una rueda de prensa y un pase especial dentro de 'Fical Social'.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Diputación de Almería y la Fundación 'la Caixa', ha acercado el cine a colectivos en situación de vulnerabilidad, según ha informado la organización del festival en una nota.

Durante el cinefórum, la historia de Isco Alarcón ha servido como "punto de partida" para abordar cuestiones universales como la superación personal, la incertidumbre y la capacidad de afrontar las adversidades.

La directora ha destacado el agradecimiento de los asistentes y ha calificado la visita como "una experiencia tremenda", especialmente por la oportunidad de conocer el centro penitenciario y compartir su trabajo con un público diferente.

Durante una rueda de prensa celebrada por la tarde, Sálamo ha explicado que su primer largometraje surgió de una propuesta del Real Betis Balompié para realizar una pieza audiovisual sobre la lesión del futbolista. Fue el propio Isco quien sugirió que ella asumiera la dirección de un proyecto que finalmente adquirió una dimensión mucho más personal.

"Es una película muy especial para mí, no solo por ser mi primera película, sino porque aquí dentro está mi casa, mi intimidad, están mis hijos, está mi vida", ha confesado la cineasta.

Sálamo también ha abordado las dificultades de compaginar su relación sentimental con el jugador y su responsabilidad como directora, así como la importancia de mantener la honestidad narrativa y el respeto a la intimidad familiar durante el rodaje.

En la comparecencia, en la que también ha participado el director de Fical, Enrique Iznaola, el jefe de producción del documental, Juanchu Álvarez, ha destacado que la cercanía entre la directora y el futbolista ha permitido recoger momentos de su vida personal a los que "difícilmente" habría podido acceder otro equipo cinematográfico.

"Isco se abre en canal para contar algo muy íntimo", ha señalado Álvarez sobre una producción que se aleja de las convenciones habituales del documental deportivo para mostrar "el lado menos visible del deporte de élite".

Seleccionada entre los 70 documentales presentados a la primera edición del certamen 'Ópera Prima' Documental de Fical, la película también ha sido reconocida como Mejor Película en 'MiradasDoc' y ha pasado por los festivales de San Sebastián, Sevilla y Málaga.