El director Víctor Matellano firma el cartel del documental 'Clint Spain Connection' durante su presentación en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este martes la presentación de 'Clint Spain Connection', un documental dirigido por Víctor Matellano que recupera la llegada de Clint Eastwood a la provincia en 1965 para participar en el rodaje de 'La muerte tenía un precio', de Sergio Leone.

La película reconstruye cómo aquella etapa contribuyó a "consolidar la proyección internacional" del actor y a "transformar para siempre su imagen cinematográfica", según ha informado la organización en una nota.

El documental, de 73 minutos de duración, se proyectará este martes a las 22,30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, dentro de la sección 'Pantalla Almería-Pantalla Estrenos Cine Documental', dedicada a producciones documentales todavía inéditas que encuentran en el festival su primera ventana de exhibición.

La presentación ha contado con la participación de Matellano y del periodista y estudioso del cine almeriense Juan Gabriel García, quien ha participado en el guion junto al director y Antonio Durán.

El acto ha estado presentado por el director de Fical, Enrique Iznaola, y también ha asistido la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales.

El documental sitúa su punto de partida en la primavera de 1965, cuando Eastwood regresó a España para ponerse nuevamente a las órdenes de Sergio Leone tras el éxito de 'Por un puñado de dólares'. Por aquel entonces, el actor ya era una estrella en Hollywood, aunque todavía resultaba desconocido en España.

La historia se articula alrededor del testimonio de un hombre que acompañó a Eastwood durante aquel rodaje. Se trata de un ayudante de dirección y amigo del decorador, marino mercante y una de las pocas personas del equipo que hablaba inglés.

Matellano, autor del libro 'Clint dispara! La trilogía del dólar de Sergio Leone' y director de 'Parada en el Infierno', ha explicado que el documental incorpora imágenes que ha considerado un "regalo" por su fuerza visual, entre ellas algunas procedentes de una versión de 'La muerte tenía un precio' restaurada por José Frade.

Durante la presentación, Matellano y García han compartido distintas anécdotas del rodaje, entre ellas la historia de una fotografía que aparece en la portada del documental y en la que un joven Eastwood conversa con un guardia civil.

García ha explicado que la legislación española de aquella época no permitía guardar las armas utilizadas en los rodajes en los armeros de las productoras, sino que obligaba a depositarlas en los cuarteles al finalizar cada jornada. Esta normativa explica la presencia habitual de agentes de la Guardia Civil en los platós almerienses. "No es IA", ha bromeado.

Por su parte, Matellano ha asegurado que el documental "va a ofrecer a los seguidores de La trilogía del dólar y del wéstern una perspectiva diferente, una ventana al pasado a aquella España, y a un Clint Eastwood que se convirtió en estrella en España".

El director también ha recordado que "durante muchos años, 'La muerte tenía un precio' fue la película con producción nacional más taquillera del cine español" y ha explicado que las cifras de espectadores podrían haber sido incluso superiores debido a una práctica de la época que permitía reutilizar las entradas después de que los taquilleros las entregaran partidas a los asistentes.

En este sentido, García ha defendido que Eastwood "es un actor del cine español", por la importancia que tuvieron Almería y el conjunto de España en la trayectoria de quien posteriormente se convertiría "en uno de los mayores y más longevos directores de la historia".

El documental también recupera el papel de los paisajes almerienses en el desarrollo del 'spaghetti western'. La presentación se ha enmarcado en la programación de la 25 edición de Fical, que este año también conmemora el 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', otra de las grandes producciones que vincularon los nombres de Sergio Leone, Clint Eastwood y Almería.

'Clint Spain Connection' es una producción española de 2026 de José Frade P. O., Alda Productions y 89 Escalones Films. Cuenta con fotografía de David Cortázar, montaje de Antonio Durán y Abián Molina, sonido de Marco Toledo y música de Marcello Music. En su reparto figuran Julio Semprera, Yanes Juan Antonio Bernal, Camilo García y Miguel Ángel Jenner.