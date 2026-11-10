Fical rinde homenaje en Madrid a Alfredo Landa con un documental que descubre "su faceta más personal"

Fical en Madrid - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha rendido homenaje a Alfredo Landa con la proyección especial de 'Landa', el documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid que invita a redescubrir la vida y trayectoria de Alfredo Landa.

La sesión, celebrada en la sala de la Filmoteca de Andalucía, ubicada en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, se enmarca en la programación de la XXV edición del certamen, que este año refuerza su apuesta por el cine documental, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

La cinta propone un recorrido por la vida y la carrera de un actor que consiguió conquistar el cariño de varias generaciones de espectadores y, al mismo tiempo, obtener el reconocimiento de la crítica y de la profesión.

El documental reúne imágenes y materiales inéditos con testimonios de personas que compartieron con él su trayectoria profesional y personal, ofreciendo una visión que trasciende su faceta pública.

Entre sus participantes figuran Luis Alegre, María Bardem, Enrique Cerezo, Víctor García León, Miguel Rellán y Antonio Resines, además de los hijos del actor, Alfredo Landa Imaz e Idoia Landa Imaz, que contribuyen a descubrir su faceta más íntima.

La proyección ha formado parte de la programación especial de FICAL 2026, que en su vigesimoquinto aniversario concede un espacio destacado al género documental como vehículo para recuperar la memoria cinematográfica y acercar al público las historias de sus protagonistas.

La programación documental continuará el jueves 12 con la proyección de 'Forqué. El oficio de hacer cine', dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda.