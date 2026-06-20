La I Fiesta de la Cereza celebra las raíces agrícolas de Bayárcal

El municipio almeriense de Bayárcal celebra durante este fin de semana la primera edición de la Fiesta de la Cereza - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Bayárcal celebra durante este fin de semana la primera edición de la Fiesta de la Cereza, una conmemoración que ensalza las raíces y tradición de este bello pueblo alpujarreño vinculadas a este fruto que crece con una calidad excepcional en esta tierra gracias a sus condiciones climáticas y a la sabiduría de los agricultores.

Con actividades durante este sábado y domingo, el Ayuntamiento de Bayárcal ofrece a vecinos y visitantes, con el apoyo de Diputación y 'Sabores Almería', un completo programa de actividades y la presencia de stands para conmemorar la historia de la cereza en el municipio, así como su sabor, tradición y naturaleza en el pueblo conocido como 'El cielo de Almería' por ser el de mayor altitud de toda la provincia a más de 1.200 metros, según se recoge en una nota de la diputación.

Al acto de inauguración han asistido numerosas autoridades, como alcaldes y concejales de pueblos vecinos o diputadas y ha contado con la participación del alcalde de Bayárcal, Germán Moreno; del presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina y del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pachecho.

El alcalde de Bayárcal, Germán Moreno, ha destacado que "se trata de uno de nuestros grandes eventos del año y más esperado por todos. Es una celebración que nace para poner en valor nuestro producto más emblemático, el trabajo de nuestros agricultores y la riqueza de nuestra tierra. Inauguramos una nueva tradición, un escaparate para nuestras cerezas y una oportunidad para mostrar al mundo el orgullo, la hospitalidad y la belleza de Bayárcal. Os esperamos para vivir juntos este fin de semana histórico".

Por su parte, el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha felicitado al Ayuntamiento de Bayárcal por poner en marcha una iniciativa que dinamiza la actividad y economía local al mismo tiempo que celebra la historia del municipio y, por extensión, el patrimonio almeriense ligado a la agricultura y la cereza, "que alcanza su máximo sabor y esplendor cuando se cultiva en altura como en este pueblo que es el cielo de Almería". "La cumbre más alta de nuestra tierra nos ofrece este auténtico manjar con el que se demuestra la infinita riqueza agrícola de la provincia", ha afirmado García Alcaina.

Por último, el presidente ha explicado que "la cereza forma parte de la memoria histórica y emocional de Bayárcal y con esta Fiesta estamos celebrando nuestras raíces y rindiendo un homenaje a los hombres y mujeres que nos precedieron y nos dejaron la gran Almería del presente. Diputación y 'Sabores Almería' siempre estarán al lado de iniciativas como esta que celebran lo que somos y nos despiertan el orgullo de ser almerienses".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que este evento "no es solo una fiesta, es una celebración en torno a la agricultura como motor de desarrollo económico y fijación de la población, un reconocimiento al modelo agrícola que ha transformado a toda una provincia, pero también un homenaje a todos los agricultores que con su esfuerzo se levantan cada día para producir cultivos como la cereza y hacerlo con la mejor calidad posible".

El consejero en funciones ha desglosado las ayudas a jóvenes agricultores por parte de la Junta de Andalucía para que sigan "con este oficio milenario y mantengan esta tradición tan arraigada al territorio". Ha detallado que se han dado subvenciones por prácticamente 130 millones de euros y precisamente la provincia de Almería es la que cuenta con más beneficiarios: 441 ayudas por casi 23 millones de euros.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha saludado a los numerosos vecinos de su municipio que hoy se encontraban en Bayárcal y ha puesto de relieve la estrecha relación de El Ejido con Bayárcal a través de la agricultura.

Durante este sábado y mañana domingo el público que se acerque a la Plaza Mayor de Bayárcal podrá disfrutar de stands con cerezas de Bayárcal, artesanía (cerámica, bisutería, esparto, acero) y productos "Sabores de Almería" (vinos, embutidos o dulces), tapas tradicionales, actividades familiares o música en directo.