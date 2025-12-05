La Fundación Jesús Peregrín aportará desde Almería materiales para reconstruir un comedor escolar en Kenia

Entrega de reconocimientos por las 'Seis horas non stop'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Peregrín donará materiales para reconstruir un comedor escolar en Kenia gracias a las aportaciones realizadas por los casi 1.500 almerienses que el pasado 9 de noviembre participaron en la sexta edición de las Seis Horas Non Stop, quienes en conjunto dieron "más de 6.600 vueltas al circuito alrededor del Centro Comercial Torrecárdenas".

En concreto, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, la donación es posible gracias a las aportaciones de las inscripciones, el dorsal cero y el apoyo del Centro Comercial Torrecárdenas, que ofrecía un euro por cada vuelta que se diera al recinto.

Con ello, se impulsará el proyecto que atienden las Misioneras de la Divina Infantita: ofrecer una comida-cena, así como educación, a más de 150 niños y niñas en este país africano.

La entrega de premios así como los agradecimientos a los 65 patrocinadores han tenido lugar durante la tarde de este jueves ante la atenta mirada del creador de esta gran obra, Jesús Peregrín, quien ha agradecido "la generosidad de los almerienses". "Cuando las cosas se hacen de corazón, Almería siempre muestra su compromiso", ha dicho.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha manifestado que "la carrera 'Seis Horas Non Stop' es un evento que ya forma parte del corazón solidario y deportivo de Almería". "Esa unión es la esencia que da sentido a esta jornada: demostrar que el deporte es una herramienta poderosa para transformar realidades, abrir oportunidades y tender puentes de esperanza", ha valorado.

Además, el concejal ha ensalzado la figura de Jesús Peregrín. "Tú llevas años recordándonos que la solidaridad no se predica, se practica. Que no basta con mirar lo que falta, sino que hay que ponerse manos a la obra. Gracias por tu lucha incansable, por tu capacidad para movilizar corazones y por hacer posible que la distancia entre Almería y Kenia se reduzca hasta convertirse en una comunidad unida", ha añadido.

La diputada provincial de Igualdad, Lorena Nieto, ha valorado "la capacidad de la sociedad almeriense para unir deporte y solidaridad en una misma causa, convirtiendo este reto en un ejemplo inspirador de cómo miles de personas son capaces de movilizarse para mejorar la vida de quienes más lo necesitan".

Nieto ha subrayado que iniciativas como esta "trascienden lo deportivo y nos recuerdan que, desde Almería, podemos contribuir a transformar realidades tan duras como la de miles de niños y niñas que necesitan servicios esenciales, como un comedor escolar en Kenia".

Asimismo, la diputada provincial ha destacado "el compromiso firme de la Diputación Provincial de Almería con todos aquellos proyectos que nacen del corazón de esta tierra y que, con esfuerzo colectivo, demuestran que somos capaces de hacer del mundo un lugar más justo y amable".

En este sentido, ha reconocido el papel de la Fundación Jesús Peregrín y de todas las entidades implicadas, afirmando que "cuando la sociedad almeriense se une, logra convertir la solidaridad en una fuerza imparable que cambia vidas". Al acto han asistido también la concejal Vanesa Lara y la diputada provincial María Luisa Cruz.

GANADORES

El evento ha reconocido a aquellos participantes que más vueltas dieron al recinto comercial. En la categoría infantil femenina, la medalla de oro ha sido Elsa Juárez Berenguel, del colegio Nuestra Señora de Fátima; la medalla de plata para Marta Barrionuevo Barrion, del colegio Diocesano; y la de bronce para Carmen Gonzales Escobar, del centro Sek Alborán.

En infantil masculino, la medalla de oro se ha concedido a Alfredo Nogales Hernández, del colegio Divina Infantita; la de plata ha sido compartida para Santos Rodríguez Fernández, del CB Almería y Mateo Nogales Hernández, del colegio Divina Infantita; y la de bronce para Juan Manuel Segura Ortega, del colegio La Salle.

En categoría absoluta femenina: medalla de oro para Silvia Ferreiro Pereyra; medalla de plata para Ana Casinello Giménez y medalla de bronce para Ana Real Castellar, mientras que en categoría absoluto masculino, se ha dado medalla de oro a Antonio Porras Martín, medalla de plata a José Francisco Segura Torres y medalla de bronce a Cristian Alexis Extremera.

También se ha reconocido a los colegios por el número de inscripciones: cuarto, colegio Nuestra señora de Fátima; tercero, Divina Infantita; segundo, Diocesano San Ildefonso; y el ganador es el Colegio La Salle Las Chocillas.