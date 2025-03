La Fura dels Baus y Manu Sánchez encabezan los homenajes en el 48º Festival de Teatro de El Ejido (Almería)

EL EJIDO (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El 48º Festival de Teatro de El Ejido (Almería), que se celebrará del 2 al 31 de mayo, contará las interpretaciones de la compañía La Fura dels Baus y del actor Manu Sánchez, a quienes además en esta edición se les concederá una butaca de honor en el Teatro Auditorio de la localidad.

La programación, que arrancará con la actuación de Amaral como adelanto de su gira 'Dolce Vita Tour', contempla dos funciones para ver Carmina Burana, de La Fura dels Baus, los días 16 y 17 de mayo mientras que el comediante de Dos Hermanas llegará con Entregamos el viernes 25 del mismo mes.

Así, según ha trasladado la organización en una nota, durante este mes de espectáculos también se podrá disfrutar de las obras 'Camino al Zoo' el 3 de mayo; Casting Lear, el domingo, 4 de mayo; 4x4 de Ron Lalá, el 8; Malditos Tacones, el día 9; Casa de Muñecas, el 10 de mayo; Ya me has tocado el cuento, el domingo 11; Fan, el día 18; Stabat Mater, el día 21; 14.4, el jueves 22; Una madre de película, el día 23; Los cuernos de Don Friolera, el 24 de mayo; Chipi La Canalla: el bar nuestro de cada día, el día 29; La piel fina, el viernes 30 de mayo; y Loser The Show, el día 31.

Además, los espectáculos de calles arrancarán y terminarán en la Plaza Mayor: el 3 de mayo, con la fiesta de inauguración y el 31 de mayo con la Fiesta del Mojito, con la que se cierra el festival. Esta edición se prolongará durante cinco fines de semana con representaciones en el Teatro Auditorio y en el Teatro Municipal. En total son 12 grandes montajes en sala; cinco obras singulares.

El evento, que está declarado de Interés Turístico de Andalucía desde 1996, ha sido presentado por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quien ha asegurado que el Consistorio "vuelca gran parte de sus esfuerzos en nutrir y mantener esa semilla que los ciudadanos plantaron en su momento con la Muestra de Teatro".

"Será un Festival de calidad y variado, que sea un reflejo de la sociedad, porque el teatro es siempre una llamada a la curiosidad, la crítica, la diversión y la reflexión", ha añadido.

Con ello, ha destacado nombres como los de Fernando Tejero, Ana Labordeta, Amaral, María León, Luisa Martín, Olivia Molina, Toni Acosta, Roberto Enríquez, Ron Lalá, Nacho Fresneda o Lidia Otón, entre otros, quienes actuarán en el marco de la programación.

Los abonos para el festival saldrán a la venta el 28 de marzo y las entradas individuales se podrán adquirir a partir del 8 de abril. El 70% de las obras son de carácter gratuito. De otro lado, también se pondrá a la venta un abono por 143 euros para 12 obras, incluida Carmina Burana, y un 'mini abono' que contempla ocho obras por 64 euros. El resto de las entradas oscilan entre los 20 y los 12 euros.

El alcalde ha explicado que "en esta edición volvemos a adaptar el horario". "Adelantamos las funciones a las 20,30 horas, algo que funcionó con gran éxito la pasada edición, para facilitar a todos aquellos que nos visiten que puedan disfrutar de nuestra oferta de restauración en bares y restaurantes de El Ejido".

En esta línea, el alcalde ha valorado también la 36º Muestra de Teatro Aficionado que se celebrará del 28 de marzo a 22 de abril como antesala del evento principal. "Serán un total de 30 obras y 31 funciones, con total de 16 grupos formados en las Escuelas Municipales de Teatro y 14 grupos de teatro aficionado independiente que suman alrededor de 400 actores y actrices", ha resumido.

APUESTA POR LA MÚSICA CLÁSICA

El regidor ejidense ha señalado que este año, como novedad, se va a hacer una apuesta la música clásica "como elemento de difusión de nuestro patrimonio natural y cultural con un ciclo que albergará pequeñas formaciones de alumnos de Conservatorio de Música Profesional de El Ejido".

Así, mediante las actividades 'Atardeceres mágicos' y 'Apuesta raíces' se ofrecerán varias representaciones en entornos "emblemáticos" de El Ejido como el Castillo de Guardias Viejas, la Torre de Balerma, el Yacimiento de Ciavieja y la Torre de Control de Almerimar.

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Juanjo Alonso, ha detallado que "a lo largo de estos 48 años, el Festival de Teatro de El Ejido ha traído a nuestra tierra a algunas de las compañías y artistas más prestigiosos, combinando la tradición con la innovación, el teatro clásico con las propuestas más vanguardistas, y abriendo espacio también al talento local".

"Pero más allá de su impacto artístico, este festival es un símbolo de la apuesta firme por la cultura como motor de desarrollo, como elemento de identidad y como herramienta de cohesión social".

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha dicho que El Ejido "es un referente cultural a todos los niveles y a través del Festival de Teatro asocia su imagen y la de toda la provincia de Almería a un evento cultural de máxima trascendencia y calidad".

Del mismo modo, se ha mostrado convencida de que volverá a ser "un rotundo éxito y una gran oportunidad para que todos los almerienses puedan disfrutar de los mejores espectáculos del país".