Huércal-Overa (Almería) celebra el 50 aniversario de la Imagen de la Soledad del Paso Negro

El acto inaugural del 50º aniversario de Nuestra Señora de la Soledad del Paso Negro y de la 51º primera Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de la Soledad. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

HUÉRCAL ÓVERA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El Teatro Villa de Huércal-Overa (Almería) ha acogido este sábadop 7 el acto inaugural del quincuagésimo aniversario de Nuestra Señora de la Soledad del Paso Negro y de la quincuagésimo primera Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de la Soledad, que reúne en el municipio a cofrades de distintos puntos de España.

La mesa ha estado formada por el alcalde, Domingo Fernández; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la presidenta y hermana mayor del Paso Negro, Blanca López; y el párroco, Francisco Gerónimo, según ha precisado la institución provincial en una nota.

El alcalde, Domingo Fernández, ha señalado que "hoy Huércal-Overa acoge este encuentro de arte sacro y Semana Santa" y ha concretado que "aún resuena en nuestro corazón la beatificación de nuestro Cura Valera". Además, el alcalde ha felicitado al Paso Negro "por la gran organización de estas jornadas culturales" y ha expresado su deseo de que sea "un fin de semana de hermandad, fe y orgullo compartido".

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha confesado que le hacía "especial ilusión" acompañar a los cofrades y ha explicado que "mis raíces son huercalenses, mi padre es de aquí y la fe y la devoción del Paso Negro siempre han estado presentes en mi vida y en mi casa". De igual forma, el presidente ha mostrado su "pasión" por la Semana Santa huercalense, que ha definido como "única y muy especial". García Alcaina ha subrayado que el Paso Negro "es la cofradía de pasión más antigua de Almería" y que "esa devoción, esas raíces y esa fe deben pasar de generación en generación".

El párroco ha señalado que "es un honor poder vivir un fin de semana tan importante como este" y ha agradecido "el gran trabajo de las hermandades durante todo el año". Ademas, Gerónimo ha anunciado que se hablará del escultor José María Sánchez Lozano, autor de la Virgen del Río y de la Virgen de la Soledad, y del beato Cura Valera, "que tanto han hecho por el patrimonio religioso del municipio".

Por último, la hermana mayor ha puesto en valor que el objetivo de la convivencia es compartir la fe y la forma de entender la devoción que une a las hermandades de la Soledad bajo el manto negro del Paso Negro.

En contexto, el aniversario recuerda la llegada en 1976 de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, obra del imaginero murciano José María Sánchez Lozano. Tras la inauguración han tenido lugar las conferencias 'La religiosidad popular como expresión de fe', del obispo de Getafe, monseñor Ginés García Beltrán, y 'La devoción a Nuestra Señora de la Soledad en Huércal-Overa y su Campo', del historiador y archivero municipal José Luis Cuadrado Beltrán. A las 11,30 horas está previsto un concierto de la Asociación Musical Martín Alonso.

La convivencia continuará esta tarde, a las 17,00 horas, con la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Soledad, con motivo del aniversario de la imagen. El domingo, 8 de noviembre, la jornada comenzará a las 8,00 horas con la recogida de credenciales y el desayuno de bienvenida en el Teatro Villa. A las 9,00 horas tendrá lugar el traslado de la Virgen hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y a las 10,00 horas se celebrará la Solemne Eucaristía, presidida por el obispo de Almería, monseñor Antonio Gómez Cantero. A las 11,30 horas se desarrollará la tercera Convivencia Juvenil 'Jóvenes de la Soledad'. El encuentro concluirá a las 14,00 horas con una comida de convivencia, en la que se hará el relevo a la sede de la LII Convivencia Nacional.