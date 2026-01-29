Huércal-Overa y Diputación de Almería entregan 100.000 euros para el acto de beatificación del Cura Valera

Firma del convenio de colaboración entre Diputación de Almería, Ayuntamiento de Huércal-Overa y Obispado de Almería para el acto de beatificación del Cura Valera. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación Provincial de Almería han formalizado este jueves el convenio de colaboración con el Obispado de Almería para la organización de los actos de beatificación del Venerable Salvador Valera Parra, conocido como el 'Cura Valera', para el que aportarán 100.000 euros con los que financiar la organización del acto.

Cada institución aportará 50.000 euros para gastos de organización religiosa, litúrgica, infraestructuras técnicas, seguridad y logística, según ha explicado la institución provincial en una nota ante el acto que tendrá lugar el próximo 7 de febrero.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la magnitud del evento, que "marcará un antes y un después" en la historia municipal, según ha estimado. "Huércal-Overa se vestirá de gala para honrar a nuestro hijo más ilustre. Como Ayuntamiento, tenemos el deber de estar al lado de nuestros vecinos en este día, prestando todo nuestro apoyo y ayuda para que este reconocimiento sea una realidad", ha dicho.

Para el primer edil, este será "un homenaje definitivo a Salvador Valera Parra, símbolo de entrega, austeridad y amor infinito por su tierra. Un reconocimiento que proyecta nuestros valores al mundo entero".

Fernández ha invitado a todos los vecinos y visitantes a participar en esta jornada, puesto que "el Cura Valera fue el párroco de todos, especialmente de los que no tenían nada" y, por ello, ahora Huércal-Overa "le devuelve ese cariño convirtiéndose en el epicentro de la fe en la provincia y en el mundo entero, ya que el acto se retransmitirá en directo a través de 13TV y Radio María a la que hay que sumar la importante repercusión mediática".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha incidido en "la firme alianza entre Ayuntamiento, Obispado y Diputación para hacer realidad una demanda histórica de todos los huercalenses y fieles para que la beatificación del Cura Valera sea una realidad".

Asimismo, ha añadido que "lo importante es que el mensaje que trasladó el Cura Valera durante toda su vida de humildad, entrega, sacrificio y ayuda a los enfermos y personas desamparadas prevalezca en la actualidad".

Morales también ha subrayado la oportunidad de "celebrar la fe cristiana y la importancia de estos valores como sustento de nuestra sociedad. La huella del cura Valera en los huercalenses y almerienses es eterna y forma parte del legado material, inmaterial y religioso de nuestra tierra".

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha destacado por su parte la colaboración institucional que va a hacer posible la celebración de estos actos que "vamos a hacer muy bien para la Beatificación del Cura Valera".

"Como obispo de la Diócesis de Almería estoy muy agradecido a la Villa de Huércal-Overa, al Ayuntamiento y Diputación por el gran esfuerzo que han hecho para que todo salga perfecto ese día, que va salir así si Dios quiere", ha trasladado.

El camino a los altares del Cura Valera se selló definitivamente tras el reconocimiento oficial, por parte del Papa León XIV en junio de 2025, de un "milagro" ocurrido en Estados Unidos.

Según ha recordado la Diputación, en 2007 el doctor Juan Sánchez-Esteban, pediatra huercalense en Rhode Island, pidió la intercesión de su paisano para salvar la vida del recién nacido Tyquan Hall, quien se encontraba en estado irreversible. La recuperación inmediata y sin secuelas del niño "ha sido el motor científico y espiritual de esta beatificación".

La celebración principal de la beatificación tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el edificio de usos múltiples. Las puertas de acceso al recinto se abrirán a las 8,30 horas, en el recinto ferial se habilitará el espacio de parking.

Junto a la misa y beatificación del día 7 la programación incluye además una vigilia en la Parroquia de la Asunción en viernes previo a las 19,00 horas y una misa de acción de gracias y la tradicional procesión de las Lumbres el domingo a partir de la misma hora.