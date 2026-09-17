La III Carrera Solidaria de la Guardia Civil será el 11 de octubre a beneficio de Astea Autismo Almería

Presentación de la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La III Carrera Solidaria de la Guardia Civil que se organiza en el marco de la festividad de la Virgen del Pilar se celebrará el próximo 11 de octubre en Almería, donde la recaudación que se obtenga se destinará a la asociación Astea Autismo.

El evento, que se ha presentado en la Comandancia de la Guardia Civil, cuenta con el apoyo del Área de Cuidad Activa del Ayuntamiento de Almería, así como de la Diputación Provincial, entre otras entidades, organismos y empresas colaboradoras, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La prueba se celebrará en el marco de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, con una distancia absoluta de 6,2 kilómetros con salida y meta en el Paseo de Almería.

A las 10,00 horas será la salida para la modalidad de adultos, que cuenta con 1.000 plazas disponibles, y a las 11,30 horas será el turno de las distintas modalidades infantiles, que serán desde los 50 a los 1.000 metros.

Las inscripciones se pueden realizar en la web https://www.global-tempo.com/ y todo lo recaudado será destinado a la asociación Astea Autismo Almería, con el objetivo de financiar las escuelas de verano de la entidad el próximo 2027.

También se ha habilitado un 'dorsal 0' "para aquellos que no puedan o no quieran hacer la carrera pero quieran colaborar a la causa que promovemos este año, incluyéndose además una camiseta conmemorativa", ha detallado el Coronel Jefe de la Comandancia, Jose Antonio Carvajal Cantarero.

En la meta habrá una exhibición de medios de la Guardia Civil en lo que pretende ser una mañana para "compartir nuestros valores con la sociedad, de deporte, compromiso y solidaridad".

La diputada de provincial María del Mar López ha subrayado que deporte y solidaridad "forman una combinación que representa algunos de los mejores valores de nuestra sociedad y de nuestra provincia", recordando que la Diputación colabora durante todo el año con pruebas deportivas solidarias que utilizan el deporte "como herramienta para ayudar, sensibilizar y dar visibilidad a quienes más lo necesitan".

Asimismo, ha destacado la colaboración con Astea Autismo Almería y ha reconocido "el trabajo que realiza cada día junto a las personas con autismo y sus familias". También ha remarcado que "es muy importante que una prueba deportiva sirva también para dar visibilidad a esta realidad y contribuir a construir una provincia cada vez más inclusiva y comprometida".

El concejal de Ciudad Activa del Ayuntamiento, Antonio Camisiro, ha dicho que, a través del deporte, se trabaja para que Almería "sea una ciudad para las personas, más humana, más longeva, que promueva el bienestar y la vida sana y todo ello se da la mano con esta carrera que también refuerza otro de nuestros objetivos, como es apoyar la solidaridad activa a través del deporte".

Por su parte, la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras, ha resaltado "el compromiso de la Guardia Civil con esta actividad que muestra cómo su vocación de servicio público no termina en la seguridad de nuestros pueblos y ciudades, sino que iniciativas como la Carrera demuestran una Guardia Civil cercana, comprometida con la sociedad almeriense y especialmente sensible hacia quienes necesitan nuestro apoyo".

Mercedes Martínez, directiva de Astea, ha agradecido a la Guardia Civil y a todos los que hacen posible la carrera que "nos dan impulso para seguir trabajando día a día y nos hacen sentir que no estamos solos", recordando que la asociación se fundó en 2017 por cinco familias y que buscan defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con espectro autista, recordando el lema de la carrera y de la asociación, "este puzle lo encajamos todos".

También ha estado presente la vicepresidenta de Aspaym, Ana Pardo, que fue la entidad beneficiaria de la carrera de la segunda edición, y cuya aportación permitió "conseguir una necesidad tan básica como poder adquirir una báscula para personas en silla de ruedas, ya que muchas personas de nuestra asociación llevaban más de 20 años sin poder pesarse".

La presentación, conducida por el teniente y coordinador de la carrera Alejandro Rebolledo, ha finalizado con la presentación de un vídeo con testimonios de las personas usuarias de Astea, de su plantilla laboral y de agentes de la Guardia Civil, animando a sumarse a la causa.

La carrera cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Fundación Guardia Civil, Cajamar, Bio Campojoyma, Medgaz, U24, Cruz Roja, Imprenta Cervantes, Superplus, Berolaza, Frutas Ortiz y La Ser, Los 40 y La Voz.