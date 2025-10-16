La III edición de 'Juvealmería' reunirá a más de 3.000 jóvenes el 6 de noviembre en Roquetas de Mar (Almería)

Presentación de la tercera edición de 'Juvealmería' en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La III edición de 'Juvealmería' reunirá el próximo 6 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), a más de 3.000 jóvenes de toda la provincia, en una jornada que incluirá el intento de batir un récord mundial de saltos a la comba en bicicleta.

Se trata de un encuentro organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en el que participarán un total de 55 ciclos formativos de la provincia, así como 12 universidades procedentes de distintos puntos de España.

Además, estarán presentes hasta 37 entidades y asociaciones, entre ellas Cruz Roja, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Policía Nacional, Guardia Civil, Subdelegación de Defensa o la Comandancia Naval de Almería, según ha detallado la Diputación de Almería en una nota.

El director general del IAJ, Pedro Antonio Ramírez, ha señalado que 'Juvealmería' "supone una cita imprescindible para la juventud, donde se dan a conocer numerosos recursos sobre empleo, Formación Profesional y actividades de ocio".

Asimismo, ha subrayado que la cita "reunirá a más de una treintena de entidades y asociaciones, que ofrecerán información y realizarán demostraciones en directo, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano los distintos recursos y servicios disponibles".

En esa misma línea, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha indicado que el objetivo principal es "ofrecer a estas personas la posibilidad de formarse en materia de empleo y de conocer nuevas oportunidades educativas, además de ofrecerles propuestas de ocio y tiempo libre".

Bellido ha adelantado que "en esta edición se va a batir un récord mundial de saltos a la comba en bicicleta, certificado ante notario, un desafío espectacular y motivador en el que los adolescentes van a ser protagonistas no solo como público, sino también como animadores y participantes activos del récord".

Este récord, ha añadido, "va a tener un gran impacto mediático, posicionando a 'Juvealmería' como un escenario de unión social, inclusión y vida activa, consolidándose como un evento innovador en el sector juvenil".

El delegado territorial ha resaltado que esta cita "será un ejemplo de las políticas que se llevan a cabo desde el Gobierno andaluz, como el fomento de la empleabilidad, el emprendimiento juvenil, la promoción de hábitos de vida saludable y la participación de los jóvenes en la vida cultural, social y económica".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado "la importancia de acoger un evento en el que 3.000 jóvenes procedentes de distintos puntos de la provincia van a tener la oportunidad de acceder a distintos recursos sobre empleo, formación profesional y actividades de ocio".

Amat ha asegurado que "el Ayuntamiento siempre va a estar dispuesto a colaborar y trabajar de la mano con el resto de instituciones para hacer realidad este tipo de iniciativas que contribuyen a mejorar y ampliar la formación de nuestros jóvenes y, al mismo tiempo, impulsar el espíritu emprendedor que caracteriza a los almerienses".

"Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar trabajamos cada día en poner en marcha distintos programas destinados a jóvenes desempleados que están enfocados a ampliar su formación o adquirir conocimientos en distintos ámbitos de cara a facilitarles una salida al mercado laboral", ha detallado el regidor.

El diputado provincial de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha señalado que "desde la Diputación de Almería seguimos apostando por ofrecer espacios de encuentro que impulsen la participación activa de la juventud almeriense".

En este sentido, ha afirmado que "'Juvealmería' es una oportunidad para que nuestros jóvenes compartan ideas, experiencias y proyectos que contribuyan al desarrollo de una provincia más dinámica, solidaria y con futuro. Queremos que sea una jornada que refleje su talento, su compromiso y su capacidad de transformar la sociedad. Esta iniciativa demuestra el valor de la colaboración entre administraciones".

"Gracias al trabajo conjunto con el IAJ y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, conseguimos unir esfuerzos y recursos para ofrecer una programación diversa y enriquecedora. 'Juvealmería' es, sin duda, un ejemplo de cómo la coordinación institucional se traduce en oportunidades reales para nuestros jóvenes", ha apostillado García.