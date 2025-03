La III Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo se disputará hasta el 13 de junio con "récord de clubes"

ALMERÍA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación A toda vela, la Diputación Provincial y la Real Federación Andaluza de Fútbol han organizado la III Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo federada, que se disputará hasta el 13 de junio en 13 municipios de la provincia con un "récord de clubes y de futbolistas".

Con el lema 'Gana el partido de la diversidad', 240 futbolistas de 15 equipos creados por diez clubes de la provincia de Almería --90 jugadores y cinco equipos más que en 2024-- participan desde este viernes en una competición oficial que agrupa a personas con y sin discapacidad intelectual, física y auditiva, así como a personas con problemas de salud mental y colectivos en riesgo de exclusión social como los inmigrantes.

En un acto con la presencia de jugadores y representantes de todos los clubes y asociaciones, el diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha reafirmado el "compromiso" de la institución con "la igualad real" y ha subrayado el carácter "pionero y disruptivo" de este torneo oficial.

"Es un proyecto único en Andalucía. Tenemos que sentirnos orgullosos en Almería de ser los primeros en hacer un proyecto plenamente inclusivo en Andalucía. Enhorabuena. Os emplazamos a seguir apostando por este proyecto", ha indicado.

Asimismo, ha aseverado que a nivel personal esta es "una de las experiencias más gratificantes que he tenido". "Me gusta mucho el deporte, el año pasado pude participar de la final de la II Liga de Fútbol Inclusivo con el club Apafa y la verdad es que yo agradezco el hecho de estar porque lo que yo sentí y aprendí en esos cuatro partidos no lo he hecho nunca practicando deporte", ha manifestado.

Para el responsable de Ocio y Deporte de la asociación A toda vela y el ideólogo del proyecto, Daniel Martínez, la "gran aceptación de este torneo" constata el "interés latente por practicar deporte e igualar oportunidades".

"Cuando son los equipos los que empiezan a contactar con nosotros es señal de que estamos dando respuesta a una necesidad que no estaba cubierta en nuestra provincia", ha subrayado ante una competición que se celebró por primera vez en 2022 con tres equipos.

Martínez ha recordado que en esta liga se invita a participar a todos los aficionados del fútbol que "persigan la tolerancia y la empatía hacia el otro": "Qué mejor que el fútbol para unir a toda la provincia y a todas las personas. Es la esencia de la liga, unir a personas para que tengan una oportunidad real de participar en una competición federada", ha enfatizado.

El vicepresidente de A toda vela y jugador, Carlos Fernández, ha mostrado su gratitud por promover el derecho a la participación. "Como representante de la asociación, agradezco a todos la colaboración. Como jugador, antes no teníamos la oportunidad de participar en una Liga como ésta. Se agradece que estéis aquí todos", ha expuesto.

Para el delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Almería, Pedro López Galdeano, "es muy importante que un organismo como la Diputación apueste por llevar a cabo las actividades que programa a través de las federaciones deportivas".

"Las federaciones, reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, están obligadas a prestar unos servicios en condiciones de igualdad para que las personas desfavorecidas puedan practicar deporte", ha añadido.

Jose Ortiz, excapitán de la UD Almería, abandera el grupo de futbolistas sin discapacidades que participa en la liga. El deportista almeriense, colaborador habitual en causas sociales, ha querido estar presente en la inauguración y expresar así su "compromiso con la diversidad".

