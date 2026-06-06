La Indomable de Berja reúne a más de mil ciclistas en las Alpujarras de Almería y Granada

Nueva edición de la Marcha Cicloturista 'La indomable' de Berja (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BERJA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La nueva edición de la Marcha Cicloturista 'La indomable' de Berja, celebrada este sábado, ha vuelto a llenar las Alpujarras de las provincias de Almería y Granada de la ilusión y pasión por el cicloturismo.

Según ha destacado la Diputación de Almería en una nota, la prueba se ha convertido en una "cita ineludible" del calendario deportivo de la provincia y con ella se ha abierto el programa de turismo activo de Diputación, 'Almería Activa' para este año.

En lo deportivo, el podio de la categoría absoluta de Gran Fondo de la carrera ha quedado con Diego López como vencedor con un tiempo de 7 horas, 1 minuto y 9 segundos; en un apretado final con Krzysztof Lewandowski y Manuel Jesús Cruz en segundo y tercer lugar respectivamente. La campeona femenina ha sido Delphine Sassi (7:07:20); Byrne Meredith, segunda y María Llopis, tercera.

En la distancia de Medio Fondo el ganador ha sido Manuel Romero (4:13:33) con José Domingo Hidalgo y Rafael Ángel Liñan completando el podio. El primer puesto de la categoría femenina ha sido para Ana Belén Martínez (4:33:46); Nazaret Rubi, segunda y, en tercer lugar, Natalia Rosana.

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que "Berja es punto de encuentro para los amantes del ciclismo con una espectacular prueba que permite a los más de mil participantes disfrutar de unas carreteras y un entorno natural privilegiado para disfrutar del ciclismo.

Con iniciativas como ésta, que se enmarca en el programa 'Almería Activa' de Diputación, conseguimos potenciar el binomio turismo y deporte en el destino 'Costa de Almería".

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha puesto de relieve que esta competición, abierta a todo tipo de público y niveles, "se ha convertido en una seña de identidad de nuestro municipio y las comarcas hermanas de las provincias de Almería y Granada".

"El mayor tesoro de esta prueba son sus participantes que hacen que todo el trabajo valga la pena porque, además, una vez que participan todos los ciclistas se convierten en embajadores de Berja, de la provincia de Almería y de Granada, porque La Indomable es una cicloturista que nos une a todos por la pasión por el deporte y nuestra tierra", ha subrayado.

La Cicloturista de Berja ha tenido dos modalidades competitivas aunque su carácter es claramente popular con el objetivo de que accedan a ella todo tipo de participantes. La modalidad de gran Fondo ha contado con una distancia de 180 kilómetros y un desnivel positivo de 3.739 metros. La otra categoría, la de Medio Fondo, ha tenido una distancia de 100,95 kilómetros y un desnivel positivo de 2.279 metros.