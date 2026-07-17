Instituciones muestran su apoyo a la comunidad colombiana en el 20 aniversario de su asociación en Almería

Comunidad colombiana en Almería - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha informado este viernes, 17 de julio, de una "muestra de cercanía y apoyo" por parte de las instutiones a la comunidad colombiana durante el encuentro celebrado en la sede de la Asociación de Colombianos de Almería con el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, este acto ha servido para celebrar el 20 aniversario de la Asociación de Colombianos de Almería.

A la reunión han asistido el vicepresidente, Ángel Escobar, el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco G. Bellido, los senadores Jesús Caicedo y Juan José Matarí, el parlamentario andaluz, Manuel Guzmán, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila y la presidenta de la Asociación de Colombianos de Almería, Yaddy González, líderes sociales y empresarios colombianos.

El acto ha querido "estrechar los vínculos entre Almería y Colombia, escuchar las inquietudes de esta comunidad y seguir avanzando en nuevas vías de colaboración".