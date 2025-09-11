La IV edición del 'Samba Desert' de Huécija (Almería) reúne a 15 grupos de batucadas del 19 al 21 de septiembre

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del Encuentro de Batucas 'Samba Desert' se celebrará en Huécija (Almería) los días 19, 20 y 21 de septiembre con la participación de 15 grupos inscritos entre los que figura por primera vez una formación internacional procedente de Sheffield, en Inglaterra, lo que lo convierte en una "cita de referencia que sigue creciendo en repercusión y atractivo".

En torno a 350 participantes llegarán al municipio con sus tambores "para compartir su pasión, llenar las calles de ritmo y contagiar ilusión a vecinos y visitantes", según ha señalado la Diputación Provincial en una nota.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "este festival se está consolidando ya que "se trata de una cita que año tras año crece en calidad, en público y en repercusión, y que demuestra que en los pueblos de nuestra provincia la cultura es un motor de dinamismo, de proyección y de identidad colectiva".

En este sentido, la diputada ha felicitado a la alcaldesa del municipio "por impulsar una actividad que ya se ha consolidado dentro del calendario cultural de nuestra provincia y por el grandísimo esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para hacerla posible".

Asimismo, ha reconocido el trabajo de los miembros de la organización y ha apuntado que "durante todo el fin de semana la Alpujarra almeriense acogerá en Huécija a grupos llegados de toda España para compartir cultura y convivencia a través de la música".

Por su parte, la alcaldesa de Huécija, Ana María Vizcaíno, ha destacado que "este es un evento que, gracias a la colaboración de la Diputación y al esfuerzo que realizamos desde el Ayuntamiento, llevamos ya cuatro años celebrando con enorme ilusión".

Vizcaíno ha subrayado que "todo el pueblo se implica en su preparación, pero también son días que todos disfrutamos, en los que las calles irradian música y cultura". También ha invitado a vecinos y visitantes a sumarse a esta nueva edición: "podréis disfrutar de talleres, exhibiciones y conciertos, y os animo a que vengáis porque, de verdad, se vive una experiencia única en Huécija".

Desde el grupo Kalima du Samba han explicado que "llevamos ya diez años trabajando en la provincia de Almería con nuestros espectáculos y teníamos la ilusión de crear un evento a nivel nacional que nos permitiera reunir al mundo de la batucada en este magnífico pueblo de Huécija, en plena Alpujarra".

El integrante del grupo Virginio García ha señalado que "con el encuentro queríamos mostrar al mundo de la batucada la maravilla de nuestra tierra, pero también acercar a los almerienses todo lo que significa esta cultura musical".

"Ya vamos por la cuarta edición del 'Samba Desert', un evento que se ha consolidado en la provincia y también en el panorama nacional de las batucadas, y que este año da un paso más al contar con la participación de una agrupación procedente de Sheffield, Inglaterra", ha declarado.

A lo largo de tres jornadas, la localidad alpujarreña se llenará de energía, música y convivencia gracias a un programa que incluye talleres abiertos al público, talleres monográficos dedicados a la percusión y al tambor, así como exhibiciones y conciertos.

El encuentro tiene como objetivo acercar la cultura afrobrasileña y el universo de la percusión a las tierras de la Alpujarra almeriense, "promoviendo un ambiente festivo, participativo y multicultural".

La organización invita a todos los almerienses y amantes de la música "a sumarse a esta experiencia única y a disfrutar de un fin de semana marcado por el sonido vibrante de los tambores y la convivencia".