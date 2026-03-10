La IV Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo arrancará el 13 de marzo con un total de 17 equipos

Presentación de IV Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, A Toda Vela, y la Real Federación Andaluza de Fútbol han presentado la IV Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo; una competición que arrancará el próximo 13 de marzo y contará con la participación de 17 equipos procedentes de diferentes municipios y entidades sociales de la provincia.

Esta iniciativa deportiva y social pretende hacer de Almería un referente andaluz en la promoción del deporte inclusivo, según ha explicado la Diputación en una nota tras la presentación del calendario deportivo.

La competición distribuirá a los equipos en tres grupos --Poniente, capital y norte-- y se desarrollará a lo largo de cinco jornadas: cuatro de ellas de fase de grupos y una última correspondiente a la fase final.

En total, la liga recorrerá 13 municipios de la provincia. Las jornadas comenzarán en las sedes en Adra, Benahadux y Níjar, continuarán el 27 de marzo en Dalías, Pechina y Albox; el 17 de abril en La Mojonera, Viator y Vera; y 8 de mayo en El Ejido, Almería y Olula del Río. La competición culminará el 29 de mayo en Macael, donde se celebrará la gran final.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha explicado que esta iniciativa surge de la propuesta de la asociación A Toda Vela y cuenta con la firme apuesta de la Diputación de Almería, junto al soporte de la Real Federación Andaluza de Fútbol a través de su delegación provincial.

Cruz ha destacado que la actuación, que se enmarca dentro del programa 'Almería Juega Limpio-Cohesiona', "demuestra el compromiso de la Diputación con un deporte abierto a todas las personas".

La directora de A Toda Vela, Rebeca Tur, ha valorado esta competición que se alinea con el compromiso de la entidad a la hora de "ofrecer relaciones de amistad y un ocio significativo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".

Tur ha destacado que el proyecto "es un ejemplo de colaboración institucional y social", ya que "sin la Diputación de Almería y la Real Federación Andaluza de Fútbol no sería posible".

En la misma línea, el responsable del Servicio de Ocio Inclusivo de A Toda Vela, Daniel Martínez, ha valorado el crecimiento de la experiencia que arrancó en 2023 con siete equipos y tres municipios colaboradores. Además, ha señalado que la competición ha pasado de 21 partidos en su primera edición a más de 85 encuentros.

El delegado de la RFAF en Almería, Pedro López, ha explicado que en esta edición participan 17 asociaciones, "muchas de ellas vinculadas ya a clubes de fútbol de referencia de sus municipios", algo que, según ha señalado, "es motivo de orgullo para la federación, porque demuestra el compromiso de nuestros clubes con la inclusión y el deporte para todos".

La IV Liga Almeriense de Fútbol Inclusivo reunirá a futbolistas con y sin discapacidad, con y sin problemas de salud mental, de diferentes edades, identidades, niveles futbolísticos y situaciones sociales, en una apuesta por el deporte como herramienta "de convivencia, igualdad y respeto".