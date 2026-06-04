La IX Huércal Summer League reunirá en verano al baloncesto provincial en Huércal de Almería (Almería)

Presentación de la Huércal Summer League. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Huércal de Almería y el Club Deportivo Estudiantes de Huércal de Almería han presentado la IX edición de la Huércal Summer League, una de las competiciones provinciales de baloncesto más esperadas del verano.

Esta competición se desarrollará desde el 25 de junio hasta el 4 de agosto en Huércal de Almería, con una jornada prevista en Pechina, y se disputará de lunes a jueves en horario de 20,45 y 22,00 horas, según ha informado la institución provincial en una nota.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de una liga femenina, la categoría de veteranos, una exhibición de mates y un premio a las mejores redes sociales.

La competición contará con diferentes formatos: Liga Femenina, Superliga Oro, Veteranos y Sénior, además del tradicional concurso de triples, que busca implicar a representantes de todos los equipos participantes.

La Superliga Oro, de carácter mixto, está dirigida a jugadores con mayor nivel competitivo y contará con una liga de entre cuatro y seis equipos con fase final. Por su parte, la categoría Sénior mantiene el formato tradicional, adaptado a equipos de diferentes niveles, con una primera fase de grupos, una segunda fase por ligas según resultados y una fase final.

Esta competición continúa creciendo cada año como un punto de encuentro para el baloncesto provincial, que combina competición, convivencia y hábitos saludables.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Jesús Promedio, y el presidente del Club Deportivo Estudiantes de Huércal de Almería, Adrián Pérez, han valorado esta novena edición, que se ha "consolidado como una referencia para jugadores junior, sénior y veteranos de toda la provincia".

Cruz ha destacado que "la Huércal Summer League alcanza ya su novena edición como una cita plenamente consolidada en el calendario deportivo de la provincia, gracias a la apuesta del Ayuntamiento de Huércal de Almería y del Club Deportivo Estudiantes por el baloncesto, la participación y la vida saludable".

La diputada provincial ha señalado que "durante los próximos meses vamos a disfrutar de una competición muy dinámica, con numerosos jugadores procedentes no solo de la provincia de Almería, sino también de otros puntos, lo que convierte este evento en una oportunidad para practicar deporte, convivir y dar a conocer nuestro territorio".

En este sentido, ha felicitado al Ayuntamiento y al club organizador "por una iniciativa que pone en valor el deporte como punto de encuentro y que refuerza el papel de Huércal de Almería como municipio comprometido con la actividad física y el baloncesto".

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería ha mostrado la "satisfacción" del municipio por acoger una nueva edición de esta competición en el Pabellón Municipal Paco Navarro, "una instalación que vuelve a abrir sus puertas al baloncesto y a una liga que cada verano reúne a numerosos aficionados a este deporte".

Promedio ha explicado que "desde el Ayuntamiento seguimos apoyando el deporte en todas sus vertientes, no solo el deporte base, sino también el deporte de ocio, de convivencia y de salud".

Así, ha señalado que la Huércal Summer League "ofrece una oportunidad a muchas personas que, durante el verano, quieren seguir compitiendo, participar con sus equipos y disfrutar de ese gusanillo del baloncesto que nunca se pierde".

El presidente del Club Deportivo Estudiantes de Huércal de Almería ha explicado que esta nueva edición "dará continuidad a los formatos de años anteriores, con una oferta amplia y pensada para que cualquier jugador pueda participar, independientemente de su sexo, nivel o edad".

Pérez ha detallado que la competición contará con la Liga Women, que este año será "cien por cien femenina", además de la categoría de veteranos +40, la Superliga Oro, destinada a los jugadores de mayor nivel de la provincia, y la categoría Senior, que en una segunda fase se dividirá en Liga Plata, Liga Bronce y Liga Níquel.

El presidente del Club ha señalado que la "organización prevé mantener las cifras de participación de la pasada edición, con alrededor de 25 equipos y unos 300 participantes, que competirán durante el verano principalmente en el pabellón de Huércal de Almería, además de alguna jornada especial en el pabellón de Pechina".