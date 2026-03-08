Javier Ropero gana en Almería el IX Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón

IX Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón en Almería - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jamón ha sido el protagonista, este domingo, de una final que por primera vez ha tenido a la ciudad como testigo. El Parque de Las Almadrabillas ha sido testigo este domingo de la última cita del Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón, donde se ha conocido al vencedor de esta novena edición.

Un total de ocho cortadores, los mejores espadas de España, han competido en la ciudad por hacerse con el título de campeón nacional. Desde las 12,00 hasta algo más de las 14,00 horas de la tarde se ha desarrollado este campeonato en el Parque de Las Almadrabillas.

La concejal de Comercio del Ayuntamiento, Ana Trigueros, ha asistido a esta cita acompaña del diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez; y el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce.

La edil ha indicado, antes del inicio de la prueba, que "hoy celebramos por primera vez esta final en Almería con los ocho mejores clasificados del campeonato nacional".

Entre ellos, ha explicado la edil, "hay tres cortadores almerienses, algo que pone de manifiesto el buen momento por el que atraviese nuestra hostelería, los grandes profesionales que tenemos en la ciudad y los enormes productos".

La concejal ha concluido deseando "toda la suerte del mundo a los tres competidores" y animando a que "viváis un día en familia, ya que junto al concurso se han preparado distintas actividades dirigidas a toda la familia y a todos los públicos".

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "la celebración por primera vez en Almería de la Gran Final de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón supone un reconocimiento al potencial gastronómico y agroalimentario de nuestra provincia.

Este campeonato reúne a los mejores profesionales del país en un escenario único como el Parque de las Almadrabillas, abierto al mar y al corazón de la ciudad, y nos permite seguir posicionando a Almería como un destino de referencia donde la tradición, la calidad y el talento se dan la mano".

Sánchez también ha subrayado que "para la Diputación y para la marca gourmet 'Sabores Almería' es un orgullo que en esta final se utilicen jamones de nuestra tierra, productos que representan la excelencia de nuestra industria agroalimentaria.

"El corte de jamón es un auténtico arte que combina técnica, precisión y respeto por una tradición que forma parte de nuestra identidad, y este evento nos brinda una magnífica oportunidad para seguir promocionando el talento gastronómico y la calidad de los productos almerienses", ha asegurado.

Entre tanto, el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce, ha indicado que "entre todas las posibilidades que había, elegimos Almería por su acogida, su presentación y, como no, por su clima". Ponce ha agradecido "a todo el público presente en este acto, que ha acudido a presenciar esta final en un espectáculo único".

El evento ha tenido un claro carácter solidario, ya que los beneficios recaudados por la venta de los platos de jamón han ido destinados a la Asociación Arenas de Mónsul, un centro de rehabilitación infantil dedicado a niños con parálisis cerebral.

Durante casi las algo más de dos horas de duración de la final, donde se valoraron distintos criterios por parte del jurado, se decidió el ganador de esta novena edición en una puntuación ajustada. La victoria final fue para Javier Ropero.

El cortador almeriense Antonio Ortuño finalizó en segunda posición y acudirá a la final del Campeonato Mundial de Cortadores de Jamón, al estar el propio Ropero ya clasificado para la misma. En tercer lugar, ha quedado Fernando López.

Junto a estos, también han competido los cortadores locales Daniel López y Fran Franco junto a Pilar Alba, Alejandro Guissasola y Pedro Luis Linero.

El sábado, como antesala a esta final nacional, se llevó a cabo en el Mercado Central el recibimiento de los cortadores y familiares y hubo dos masterclass. La primera de ellas, de afilados de cuchillos y utilización de ha chaira; mientras que la segunda será de corte de jamón, con la participación de los últimos campeones de España. Esa misma jornada, por la tarde, hubo una formación de futuros jurados profesionales y la posterior Asamblea General de la Asociación en el Hotel Elba, concluyendo la jornada con una cena de gala.