Junta se compromete con Diputación de Almería a dar apoyo al Museo de Realismo Contemporáneo y la celebración de Fical

ALMERÍA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se ha comprometido este lunes a abordar en el seno del Ejecutivo el apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a la creación del primer Museo del Realismo Español Contemporáneo, en el que trabaja la Diputación de Almería, así como a la celebración del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que también organiza la institución provincial.

"Hemos hablado de ese primer Museo del Realismo Español Contemporáneo que va a haber en nuestro país, en donde la Diputación hace un esfuerzo importante, y creo que la Junta, que hasta ahora había dado la callada por respuesta, es bueno que valore ese proyecto y ver qué compromisos podemos asumir", ha indicado Bendodo tras reunirse con el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP).

El presidente ha expuesto a Bendodo proyectos de colaboración entre ambas instituciones que son "vitales" para el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia, entre los que ha señalado la conversión del antiguo Hospital Provincial en un centro artístico, lo que supone una inversión de unos 15 millones de euros.

En la misma línea, el consejero de Presidencia se ha comprometido a estudiar junto con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, la participación de la Junta en el Fical; algo que es "de mucho sentido común". "No me explico cómo hasta ahora la Junta había dicho que no a ese Festival Internacional de Cine de Almería", se ha cuestionado Bendodo, quien confían en poder apoyar el evento que este año tendrá lugar a mediados de noviembre.

Para Bendodo, "la lejanía que muchas veces se achaca a Almería no puede ser un obstáculo a la inversión y para que el Gobierno de Andalucía devuelva, cumpla y cubra la deuda histórica que hay con esta provincia por la dejadez de los anteriores gobiernos", dado que es una provincia que "genera mucho empleo, mucha riqueza y tiene que generar muchas buenas noticias", según ha dicho.

Así, ha trasladado públicamente al presidente de la Diputación que también entrará en conversaciones con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, para hacer cumplir convenios de etapas anteriores ante obras comprometidas por la Administración autonómica con la institución provincial y así "regularizar toda esa situación".

Durante su primera visita institucional, Bendodo ha plasmado su firma en el Libro de Honor de la Diputación, ha saludado a los diputados de la corporación y ha mantenido un encuentro con García en el que han analizado los proyectos de colaboración entre Junta de Andalucía y la institución provincial, así como acuerdos y compromisos "sin cumplir" del anterior Ejecutivo. Además, el consejero ha recibido una escultura obra de José Leal que representa en una alegoría "los valores que han engrandecido la provincia de Almería".

El consejero ha anunciado también la firma en las próximas semanas de los convenios para la integración del Consorcio Provincial de Bomberos del Levante así como del Consorcio del Poniente en el 112. Cabe destacar que las dos últimas ofertas de empleo público de estos cuerpos se han formado en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, tal y como ha hecho también la última promoción del ayuntamiento de la capital almeriense.

ALMERÍA, UN DESTINO "SEGURO"

Bendodo ha destacado que Almería es un "destino seguro" ante las medidas y acciones puestas en marcha por la Junta, de forma que la integración de servicios de emergencia en el 112 "son un ejemplo más del total compromiso del Gobierno andaluz con la seguridad".

"El pionero decreto-ley de Playas, la creación del Comité Director de Alertas, la elaboración del catálogo general de playas, además de los más de 3.000 auxiliares contratados junto a los recursos donados a 62 municipios costeros son la clara prueba de la anticipación del ejecutivo y de su firme apuesta por la protección de la ciudadanía", ha subrayado Bendodo.

El portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que tan solo en la contratación de los 3.000 auxiliares de playa se han invertido 24 millones de euros, de los que más de un millón han ido a la provincia de Almería para los 660 auxiliares contratados después de recibir más de 16.000 solicitudes.

A los recursos humanos hay que sumarle también la inversión en recursos materiales para la seguridad de playas andaluzas, donde se ha invertido 10,5 millones de euros.

De entre las 75 pick-up, 21 buggies, 65 torres, 13 embarcaciones, 81 quads, 14 motos de agua, 15.242 pasarelas, 285 tubos y 127 latas de rescate y 154 aros salvavidas donados a los municipios costeros, la provincia almeriense ha contado con 18 pick-up, tres buggies, cinco torres de vigilancia, cinco embarcaciones, 19 quads, 304 pasarelas, 62 tubos y 20 latas de rescate y 54 aros salvavidas para Adra, Almería, Balanegra, Carboneras, Cuevas de Almanzora, El Ejido, Enix, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar y Vera.