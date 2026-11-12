Laroya (Almería) acoge el IV Encuentro de Montaña con rutas de 20 y ocho kilómetros el 21 y 22 de noviembre

La diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, junto a la alcaldesa de Laroya, Dolores Moreno, y representantes del Grupo Cóndor durante la presentación del IV Encuentro de Montaña 'Los Fuegos de Laroya'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Encuentro de Montaña 'Los Fuegos de Laroya' se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en este municipio de la Sierra de los Filabres (Almería), con dos rutas de senderismo de 20 y ocho kilómetros por los parajes vinculados a los sucesos de combustiones espontáneas registrados a mediados del siglo XX.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Laroya y el Grupo Cóndor, con el respaldo de la Diputación de Almería y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM), reunirá a senderistas, deportistas y familias con el objetivo de promover el deporte al aire libre, la convivencia y el conocimiento del entorno natural e histórico del municipio, según ha informado la institución provincial en una nota.

La diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, ha señalado durante la presentación del encuentro, celebrada en el Pabellón Moisés Ruiz, que estas iniciativas contribuyen a "dinamizar" los municipios del interior mediante el turismo deportivo y de naturaleza.

Asimismo, ha incidido en que la ampliación del encuentro a dos jornadas favorece las pernoctaciones y contribuye a generar actividad económica y social en estos municipios.

La diputada también ha agradecido la labor organizativa del Ayuntamiento y del Grupo Cóndor y ha invitado a los aficionados al senderismo y la gastronomía a participar.

Por su parte, la alcaldesa de Laroya, Dolores Moreno, ha destacado los senderos del municipio y su flora y fauna autóctonas, al tiempo que ha asegurado que "quien pisa Laroya, repite".

La regidora ha detallado también que se habilitará una nave municipal de usos múltiples para que los participantes puedan pernoctar con sacos de dormir.

"Queremos que la gente venga a desconectar del estrés diario, a escuchar el silencio del campo, a respirar aire puro y a compartir un fin de semana en familia; en Laroya se viene a caminar y a disfrutar de la vida", ha añadido Moreno.

Por su parte, el Grupo Cóndor, responsable de la dirección técnica del encuentro, ha explicado que "el alma de este encuentro es recorrer los puntos exactos donde a mitad del siglo XX se originaron de forma espontánea los sucesos de los Fuegos de Laroya".

ACTIVIDADES DURANTE DOS JORNADAS

El programa comenzará el sábado 21 de noviembre, de 16,00 a 18,00 horas, con la recepción de participantes, la recogida de dorsales y el desarrollo de las actividades seleccionadas previamente durante la inscripción.

Entre las propuestas figuran un taller de iniciación a la marcha nórdica, con aprendizaje de técnicas básicas y manejo de bastones; un juego de orientación familiar mediante una aplicación móvil para localizar balizas y puntos de control; y una sesión de 'yoga walking', que combina caminata consciente, respiración, movilidad articular y ejercicios de yoga al aire libre.

La jornada concluirá con una convivencia entre los participantes y la posibilidad de pernoctar en la nave municipal habilitada para el encuentro.

El domingo 22 de noviembre comenzará a las 8,00 horas con la recogida de dorsales y el desayuno de los inscritos en la ruta principal autoguiada, cuya salida está prevista a las 8,30 horas. Este itinerario, de aproximadamente 20 kilómetros, estará destinado al senderismo y al trail no competitivo.

En cuanto a los participantes en la ruta guiada familiar, de aproximadamente ocho kilómetros y diseñada con un perfil accesible para todas las edades, podrán recoger sus dorsales y desayunar a partir de las 10,00 horas, antes de la salida prevista a las 10,30 horas.

La llegada escalonada de los participantes al núcleo urbano de Laroya se producirá entre las 13,00 y las 14,00 horas, mientras que a las 14,30 horas tendrá lugar un almuerzo tradicional de convivencia y la clausura del encuentro. La programación finalizará a las 16,00 horas con sorteos de material deportivo, regalos y la despedida de los asistentes.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web 'www.losfuegosdelaroya.es' e incluyen una camiseta conmemorativa de manga larga, el desayuno del domingo, avituallamientos durante las rutas, seguro de accidentes de montaña, almuerzo de convivencia y derecho a pernoctar en la nave municipal de usos múltiples.