Laujar de Andarax (Almería) acoge este domingo el XVII Certamen de Marchas Procesionales

Presentación del XVII Certamen de Marchas Procesionales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Laujar de Andarax han presentado el XVII Certamen de Marchas Procesionales 'Villa de Laujar', una cita consolidada en el calendario cultural de la Alpujarra almeriense que se celebrará el próximo domingo, 15 de marzo, como antesala a la Semana Santa.

La presentación ha tenido lugar en el Patio del Mandarino de la Diputación de Almería y han participado la diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, la concejal Vanesa Ferrer y representantes de las bandas participantes como Germán Fernández y Juan José Torres, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Este certamen, que se celebra desde el año 2008, se ha convertido en "uno de los encuentros de música procesional más veteranos de la provincia y en un importante atractivo cultural y turístico para el municipio".

Morales ha subrayado que "este certamen cumple ya diecisiete años consolidándose como una cita imprescindible previa a la Semana Santa en la Alpujarra almeriense".

En este sentido, ha agradecido el "respaldo constante" de la Diputación para hacer posible esta iniciativa cultural. "Desde el primer momento, la Diputación, a través del Área de Cultura, ha estado de la mano del Ayuntamiento para que podamos celebrar este certamen, una colaboración que resulta fundamental para que Laujar siga acogiendo este tipo de eventos", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que la jornada contará con el tradicional desfile de las bandas desde la Plaza Mayor de la Alpujarra, donde cada formación interpretará diferentes marchas durante el recorrido antes de llegar a la Plaza de Toros 'Orgullo de la Alpujarra', escenario del concierto final.

Morales ha recordado además la gran acogida que tiene este evento entre vecinos y visitantes. "El año pasado contamos con una gran participación de público, superando las 600 o 700 personas, lo que demuestra el interés que despierta esta cita musical en el municipio y en toda la comarca", ha añadido.

Por su parte, la concejal ha destacado que "el próximo domingo, 15 de marzo, celebraremos en Laujar de Andarax la XVII edición del Certamen de Marchas Procesionales 'Villa de Laujar', una cita que ya suma diecisiete años de trayectoria y que se ha convertido en un evento muy esperado por nuestros vecinos y visitantes".

En este sentido, Ferrer ha señalado que la jornada comenzará a las 11,30 horas con un desfile que partirá desde la Plaza Mayor de la Alpujarra hasta la Plaza de Toros 'Orgullo de la Alpujarra', escenario donde se celebrará el concierto conjunto de las formaciones participantes.

Asimismo, la concejal ha explicado que en esta edición el público podrá disfrutar de cuatro destacadas bandas: la Agrupación Musical Alto Andarax de Laujar, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los Dolores 'Los Cafés' de Vélez-Rubio, la Banda de Cornetas y Tambores La Redención de Benalmádena y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII'.

"Invitamos a todos los almerienses y visitantes a acompañarnos en esta jornada de música y tradición que cada año llena de ambiente y emoción las calles de nuestro municipio", ha concluido.

La actividad dará comienzo a las 11,30 horas con un desfile desde la Plaza Mayor de la Alpujarra hasta la Plaza de Toros 'Orgullo de la Alpujarra', donde se celebrará el concierto conjunto de las formaciones participantes.

En esta edición actuarán la Agrupación Musical Alto Andarax de Laujar, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los Dolores 'Los Cafés' de Vélez-Rubio, la Banda de Cornetas y Tambores La Redención de Benalmádena y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII'.

El certamen también persigue fomentar la convivencia entre las distintas bandas, impulsar la afición musical entre los más jóvenes y promocionar el municipio como destino cultural y turístico, contribuyendo al mismo tiempo a dinamizar la comarca y atraer visitantes durante estas fechas previas a la Semana Santa.