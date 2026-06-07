Laujar de Andarax (Almería) renovará su campo de fútbol 7 gracias a las inversiones de Diputación

El presidente de la Diputación de Almería durante una visita a Laujar de Andarax (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Almería ha licitado el proyecto de acondicionamiento y mejora del campo de fútbol de Laujar de Andarax por un importe de 150.000 euros como parte de las actuaciones recogidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027.

En una nota, el diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez, ha explicado que esta obra permitirá al municipio tener un reformado campo de fútbol 7 de césped artificial.

Rodríguez ha señalado que "esta actuación demuestra el compromiso de la Diputación de Almería con la mejora de los servicios públicos en todos los municipios de la provincia, especialmente en aquellos proyectos que tienen una incidencia directa en la calidad de vida de los vecinos".

"Con esta inversión vamos a transformar una instalación deportiva muy demandada y a dotar a Laujar de Andarax de un campo de fútbol 7 moderno, funcional y preparado para acoger la actividad de clubes, escuelas deportivas y usuarios", ha añadido.

El diputado de Fomento ha destacado que "el Plan Provincial de Obras y Servicios vuelve a ser una herramienta fundamental para que los ayuntamientos puedan ejecutar actuaciones que, por sí solos, tendrían más dificultades para afrontar. En este caso, no solo hablamos de renovar un campo de fútbol, sino de hacerlo con una visión de futuro, dejando preparadas las instalaciones para futuras ampliaciones y garantizando que cada euro invertido tenga el mayor recorrido posible".

Por su parte, la alcaldesa de Laujar de Andarax y vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, ha afirmado que para el pueblo "es una gran noticia poder seguir completando y modernizando nuestro recinto deportivo municipal".

"Esta actuación viene a reforzar un espacio que en los últimos años ha ido creciendo con nuevas instalaciones y que se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos, los jóvenes, los clubes y las familias que practican deporte en nuestro pueblo", ha añadido.

La vicepresidenta y alcaldesa de Laujar de Andarax ha agradecido "la sensibilidad de la Diputación con los municipios y, en este caso, con una actuación que responde a una necesidad real del municipio. Este nuevo campo de fútbol 7 va a permitir mejorar la oferta deportiva, fomentar hábitos de vida saludable y seguir haciendo de Laujar un pueblo con más servicios, más oportunidades y mejores infraestructuras para sus vecinos".

La actuación va a mejorar las instalaciones deportivas con la mejora del campo de fútbol 7 de césped artificial, con unas dimensiones de 53 por 33 metros, dotado de materiales reglamentarios y diseñado para que las infraestructuras proyectadas puedan ser reutilizadas en una futura ampliación a campo de fútbol 11.

La actuación contempla todos los trabajos necesarios para dejar la instalación completa, incluyendo el sistema de riesgo, drenaje, equipamiento, obra civil, alumbrado, pavimentación, instalación de césped artificial. Además, el proyecto se ha planteado teniendo en cuenta la futura evolución del recinto deportivo, de forma que elementos como el drenaje, el riego, la electricidad y la iluminación queden preparados para próximas fases.

El recinto deportivo de Laujar de Andarax ha incorporado en los últimos años nuevas dotaciones, como una pista de pádel y una pista polideportiva, y actualmente también se encuentra en proceso de reforma el edificio destinado a vestuarios. Esta nueva intervención permitirá seguir modernizando un espacio municipal destinado a la práctica deportiva y al uso de vecinos, clubes y escuelas.