Leo Harlem, Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies protagonizarán los homenajes de Fical 2025 en Almería

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, y el director de Fical, Enrique Iznaola, durante la presentación de Fical 2025. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2025, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre, reconocerá con diferentes galardones a los actores Leo Harlem, Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies.

La actriz Adriana Ugarte, que debutó en 'Cabeza de perro', ha participado en series filmadas en la provincia como 'Heridas', por la que ganó el Premio de Mejor Actriz en el Certamen de Series de Fical 2022.

Ugarte recogerá el Premio 'Almería, tierra de cine' en la gala inaugural del festival, prevista el viernes 14 de noviembre a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla. Ese día también inaugurará su estrella en el Paseo de la Fama, según ha trasladado la Diputación Provincial.

El actor y humorista Leo Harlem recibirá el Premio de Honor en la Gala Internacional 'Almería en Corto' el viernes 21 de noviembre a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes. Este actor es una estrella intergeneracional que, "con su humor y carisma, conquista a públicos de todas las edades". Harlem presentará en el marco de Fical su película 'Coartadas'.

El Premio Internacional recaerá en John Rhys-Davies, actor conocido por su papel como Sallah en 'Indiana Jones y la Última Cruzada', una película que promocionó los paisajes almerienses a nivel mundial, y recordado también por personajes como Gimli en 'El Señor de los Anillos', o sus participaciones en 'Las Minas del Rey Salomón' y '007 Alta Tensión'.

El sábado 22 de noviembre a las 20,00 horas, Rhys-Davies recogerá su estatuilla en la gala de clausura y ese mismo día, a las 12,00 horas, descubrirá su estrella en el Paseo de la Fama.

El actor Eduard Fernández, ganador de cuatro goyas, también recogerá el Premio 'Almería, tierra de cine' en la gala de clausura, donde será homenajeado por su "amplia y versátil carrera". Será el encargado de poner el broche de oro de Fical 2025 con el descubrimiento de su lucero el domingo 23 de noviembre. Fernández rodó en Almería 'Lejos del Mar' y 'El Niño'.

Fical ofrecerá más de 100 actividades, entre ellas mesas redondas, proyecciones y homenajes a figuras destacadas del audiovisual español. Además, el palmarés suma nuevos galardones, como el Premio Filming Almería, que recaerá en 'La que se avecina' por utilizar los paisajes de la provincia como plató, ya que su capítulo doscientos se ha rodado en el mítico Fort Bravo.

Se suman los Premios Especiales de Series que este año distinguirán a 'La Promesa', tras su éxito internacional y su Premio Emmy en 2024. Y también a la serie 'Ángela' por romper esquemas y convertirse en una referencia de 2025.

El actor y director Alex O'Dogherty será galardonado con el Premio Canal Sur, "que pone en valor a los andaluces vinculados a la industria audiovisual y cinematográfica".

INSTITUCIONES UNIDAS EN TORNO AL CINE

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha manifestado que "el cine forma parte del ADN de los almerienses" y ha explicado que el cartel de este año está protagonizado por el Cortijo del Fraile por su simbolismo, al cumplirse 60 años del rodaje de 'La Muerte Tenía un Precio' y por el compromiso de recuperarlo como patrimonio cinematográfico.

"La rica historia del cine en Almería es, sin duda, uno de los muchos motivos que tenemos para sentirnos profundamente orgullosos de nuestra tierra, de nuestra historia y de nuestras raíces, y el Cortijo del Fraile, una vez restaurado, también lo será como símbolo vivo de este legado", ha expresado García.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que "es un orgullo que la capital sea el lugar central de todas las actividades de Fical porque nos ha reforzado en ese precioso proceso de convertirnos en un referente dentro del mundo del cine".

"No solo por las estrellas y caras conocidas que nos visitan sino también con esas mesas redondas, talleres, esa formación que sirve para despertar vocaciones, delante de la cámara y también con esas industrias auxiliares asociadas, desde maquillaje, atrezzo, cámaras, técnicos", ha subrayado.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que la provincia "está unida en torno a esta efemérides" y que el festival se ha abierto paso en toda España.

Martín ha recordado que el Gobierno andaluz ha destinado "5.300.000 euros a producción audiovisual y 620.846,94 euros" al desarrollo de proyectos, "la mayor inversión hasta ahora, lo que permitirá la realización de 59 películas, documentales y series".

MESAS REDONDAS Y SECCIONES A CONCURSO

Las mesas redondas de este año comenzarán el 14 de noviembre a las 17,30 horas con 'Encuentros sobre Cine y Televisión', moderada por Luis Alegre y con Silvia Abascal, Alberto Amman, Loreto Mauleón y Ana Rujas como posibles ponentes.

El 15 de noviembre, a las 19,00 horas, se celebrará una nueva sesión del mismo formato, también moderada por Luis Alegre y con la participación de Andrea Duro, Itciar Miranda, Tamar Novas, Andrea Duro y Verónica Sánchez.

El 16 de noviembre, a las 12,30 horas, se desarrollará otra Mesa Redonda 'Encuentros sobre Cine y Televisión' con Luis Alegre al frente y con Ángela Cervantes, Nora Navas, Lola Dueñas y María Hervas como ponentes.

Ese mismo día, a las 19,00 horas, tendrá lugar el encuentro 'Vamos a hablar de cine: 25 años de El factor Pilgrim', moderado por Gerardo Sánchez y con la intervención de Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Alex O'Dogherty, Enrico Vecci y Jons Papila.

El 17 de noviembre, a las 19,00 horas, se celebrará la Mesa Redonda '60 aniversario de La muerte tenía un precio', moderada por Juan Gabriel García, con Tirso Calero, Enrique López Lavigne y Víctor Matellano como participantes.

El 19 de noviembre, a las 19,00 horas, llegará la Mesa 'Formar para rodar: el futuro del talento audiovisual en Andalucía', que tendrá como moderador a Carlos Vives y como ponentes a Miguel García Morales y Manuel Tarifa.

El 21 de noviembre, a las 18,00 horas, se desarrollará la Mesa Redonda 'Los actores secundarios', moderada por Moisés Rodríguez y con Magüi Mira, Juan Carlos Vellido, Pedro Casablanc y Pedro Mari Sánchez.

El 22 de noviembre, a las 17,00 horas, tendrá lugar la Mesa Redonda '10 años de historia de nuestro cine', moderada por Elena Sánchez y con la participación de Irene Arcos, Daniel Guzmán, Marta Hazas y Manuel Martín Cuenca.

SECCIONES COMPETITIVAS

En la sección 'Ópera Prima', las películas a concurso que optarán a los seis premios son 'Aro Berria' de Irati Gorostidi, 'Ciudad sin sueño' de Guillermo Galoe, 'Enemigos' de David Valero, 'Esmorza amb mi' de Iván Morales, 'Estrany riu' de Jaume Claret Muxart, 'Forastera' de Lucía Aleñar Iglesias.

También competirán 'La tierra de Amira' de Roberto Jiménez, 'Leo & Lou' de Carlos Solano, 'Lo que queda de ti' de Gala Gracia, 'Sorda' de Eva Libertad, 'Tras el verano' de Yolanda Centeno y 'Voy a pasármelo mejor' de Ana de Alva.

En cuanto a las series, entre las 26 nominadas que optan a los 14 premios del certamen hay comedias, dramas, producciones de misterio y dos de emisión diaria. Pertenecen a las principales productoras y plataformas del país, entre ellas Movistar Plus +, con 21 nominaciones; Atresmedia, Atresplayer y Antena 3, con 16; Netflix, con once; Disney +, con diez; Mediaset, con siete; Amazon Prime Video y Skyshowtime, con cuatro cada una, y TVE, con una nominación.

En la sección de cortometrajes "se han superado todas las previsiones". Fical ha recibido 2035 cortos de 74 países y 1.196 producciones españolas. Entre los 34 trabajos seleccionados, 22 son españoles, con tres de la provincia de Almería y ocho de Andalucía.

El resto procede de Francia, Croacia, Italia, Colombia, República Dominicana, Ruanda, China y Estados Unidos. En cuanto a géneros, tres son documentales, siete de animación y 24 historias de ficción.