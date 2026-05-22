El Levante almeriense reunirá a 1.000 deportistas del 29 al 31 de mayo en la III Copa de Andalucía Base de Balonmano

Presentación de la III Copa de Andalucía Base de Balonmano en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Levante almeriense reunirá a unos 1.000 deportistas en la III Copa de Andalucía Base de Balonmano, que se disputará los días 29, 30 y 31 de mayo en Mojácar, Carboneras, Garrucha, Cuevas del Almanzora, Vera y Pulpí, con la participación de los 48 mejores equipos de las Copas Delegación de cada una de las provincias andaluzas.

La competición se desarrollará durante tres jornadas con la participación de deportistas de las categorías alevín, infantil y cadete, en las modalidades masculina y femenina, y un total de 96 encuentros que decidirán los campeones de la Copa de Andalucía en las distintas categorías, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Durante la presentación, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha señalado que "Almería está preparada para acoger grandes eventos deportivos y esa es la apuesta que se realiza desde la Diputación Provincial y desde los diferentes ayuntamientos".

En este sentido, ha destacado que "el Levante almeriense va a recibir durante tres días a más de mil deportistas de deporte base, en una cita que demuestra que el deporte llega a todos los rincones de la provincia".

La diputada provincial de Deportes ha subrayado que esta competición "refuerza el compromiso de la Diputación con el deporte base, con los clubes y con las familias que hacen posible que niños y jóvenes crezcan vinculados a valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación".

Cruz ha añadido que eventos como este "son también una oportunidad para que los municipios muestren su capacidad organizativa y para que el deporte sea una herramienta de promoción del territorio".

El presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández, ha puesto el acento en la dimensión social y turística de esta prueba. "Estamos hablando de deporte base, de jugadores, clubes y familias, y eso genera una simbiosis muy importante entre el deporte y el turismo", ha afirmado Fernández, quien ha considerado que esta Copa de Andalucía supone "una apuesta firme y potente por el valor humano de nuestros clubes y de nuestros jugadores".

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García, ha destacado que "entre todos vamos a hacer que ese fin de semana el Levante almeriense sea la cuna del balonmano base".

Además, ha remarcado que el deporte "es una herramienta fundamental para romper la estacionalidad". García ha recordado que Mojácar continúa con la captación de grandes eventos deportivos que "contribuyan a dinamizar el municipio y toda la comarca".

La organización estima que la competición generará un importante impacto económico en el Levante almeriense, con una previsión de más de 3.000 visitantes directos entre deportistas, familiares, acompañantes, cuerpos técnicos y organización. Al tratarse de un torneo de tres días, se prevén unas 6.300 pernoctaciones en la comarca y un impacto económico directo superior a los 800.000 euros.

La III Copa de Andalucía Base de Balonmano "confirma la capacidad de la provincia de Almería para acoger competiciones deportivas de primer nivel y refuerza el binomio turismo-deporte como una vía estratégica para dinamizar los municipios, impulsar la economía local y promocionar el destino 'Costa de Almería' a través de grandes eventos".