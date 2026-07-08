Un libro recopila las 17 recetas de los chefs del IV Concurso Provincial de Tapas de Almería

Presentación del recetario del IV Concurso Provincial de Tapas de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha presentado en la Diputación Provincial el libro oficial del IV Campeonato Provincial Ashal Tapas, una publicación que reúne las 17 recetas de los participantes en la última edición del certamen y que pretende convertirse en "un escaparate del talento, la creatividad y la identidad gastronómica de la provincia".

La publicación pretende convertirse en una herramienta de promoción tanto para los profesionales como para el conjunto de la gastronomía provincial, "mostrando la riqueza culinaria de Almería a través de recetas que combinan tradición, innovación y producto local", según ha indicado la Diputación en una nota.

Con iniciativas como el Campeonato Provincial Ashal Tapas y la edición de este recetario, la asociación hostelera pretende impulsar la excelencia gastronómica y fortalecer la candidatura almeriense en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos, una de las grandes citas de la cocina española que se celebra cada año en Madrid Fusión.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción, Carlos Sánchez, ha explicado que la presentación de este recetario es un "hito muy importante" porque "no es una simple publicación" sino "el reflejo impreso del talento, del esfuerzo y de la pasión de nuestros chefs".

"En estas páginas se guarda nuestra verdadera identidad, nuestra huerta, nuestro mar e interior, y esa despensa inigualable que defendemos con tanto orgullo desde la Diputación a través de nuestra marca 'Sabores Almería'", ha añadido.

Además, según el diputado provincial, este recetario marca el "impulso definitivo" antes del gran reto que supone ver a Raúl Caído Almeida y su propuesta de Catering En Esencia "subirse al escenario de Madrid Fusión para representar a toda Almería". "Mi más sincera enhorabuena a los 17 participantes; la Diputación Provincial seguirá siendo vuestra aliada incondicional", les ha trasladado.

Por su parte, la concejal de Comercio, Ana Trigueros, ha indicado que "este libro es un reflejo de nuestra identidad, de la calidad de los productos de nuestra tierra y del compromiso de los profesionales que convierten la gastronomía en un auténtico motor económico, turístico y comercial".

Durante su intervención, el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha destacado que el volumen "es mucho más que un recetario" porque constituye "el testimonio de una provincia que cocina con identidad, diversidad y futuro".

Sánchez-Fortún ha recordado que en esta cuarta edición del campeonato participaron 17 cocineros y cocineras de distintos puntos de la provincia, que "supieron interpretar la despensa almeriense desde perspectivas muy diferentes", pero "compartiendo un mismo objetivo: dignificar el producto local y demostrar el extraordinario nivel de la hostelería provincial".

"La tapa es mucho más que un formato gastronómico. Es una forma de recibir, de conversar y de entender la barra como un espacio de encuentro. En muy pocos centímetros de plato es capaz de resumir la creatividad, la técnica y la personalidad de nuestros profesionales", ha dicho.

El presidente de Ashal ha felicitado especialmente al vencedor del campeonato, Raúl Caído, jefe de cocina de Catering En Esencia, cuya propuesta, 'Taco verde de conejo al ajillo', representará a la provincia en el próximo Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España, que se celebrará en el marco de Madrid Fusión.

Asimismo, ha agradecido la implicación de todos los participantes, del jurado, de las instituciones colaboradoras y de la marca Sabores Almería, cuyo respaldo ha resultado fundamental tanto para la organización del campeonato como para la edición de esta publicación.

Por su parte, el periodista gastronómico Curro Lucas ha destacado la "elevada calidad técnica y culinaria" de las recetas recogidas en el volumen, así como el protagonismo que adquieren los productos de proximidad, "muchos de ellos amparados por la marca Sabores Almería, circunstancia que también fue tenida en cuenta durante la valoración del certamen".

Lucas ha subrayado además la evolución que ha experimentado el Campeonato Provincial Ashal Tapas desde sus primeras ediciones, "consolidándose como una plataforma de promoción para los profesionales de la hostelería almeriense".