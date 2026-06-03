Lucainena de las Torres (Almería) acoge este viernes una prueba selectiva del Festival del Cante de las Minas

Presentación de la prueba selectiva del Festival Internacional del Cante de las Minas en Lucainena de las Torres (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Lucainena de las Torres (Almería) acogerá este viernes, 5 de junio, a las 20,00 horas, en su Salón Cultural, una prueba selectiva del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

La prueba permitirá estrechar los lazos históricos y culturales entre Almería y La Unión en torno a un festival que, desde 1961, se ha consolidado como referencia nacional e internacional del flamenco y como uno de los certámenes más prestigiosos del arte jondo, según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha señalado que esta expresión artística "forma parte de nuestra identidad colectiva" y constituye "una de las manifestaciones culturales más genuinas y universales" de la provincia, que ha desempeñado "un papel fundamental" en su historia, especialmente a través de los cantes de Levante.

La vicepresidenta ha subrayado que ese pasado minero y la pasión por el flamenco hablan de "un legado que forma parte de la memoria colectiva y que continúa escribiendo algunas de las páginas más brillantes de la historia artística de la provincia".

Morales también ha felicitado al Ayuntamiento de Lucainena por su "apuesta por la difusión y conservación" de las tradiciones, a la Fundación Cante de las Minas por "volver a contar con la provincia", a la Peña Flamenca 'El Taranto' y al conjunto de aficionados y artistas flamencos, que "mantienen vivo este patrimonio con pasión y entrega".

Por su parte, el alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, ha resaltado que el municipio será anfitrión de la prueba "con más años de antigüedad", que ha ofrecido "el más amplio abanico de tendencias musicales flamencas" y se ha consolidado como "un referente de valores culturales en la tradición minero-flamenca". Herrera ha valorado, además, "la gran afición y vinculación histórica y tradicional de Lucainena de las Torres con el flamenco".

MÁS ASPIRANTES Y NUEVAS SEDES

El vicepresidente de la Peña Flamenca 'El Taranto', Antonio Zapata, ha explicado que "el crecimiento constante en el número de aspirantes" ha hecho necesario buscar nuevas sedes colaboradoras para desarrollar con garantías las fases iniciales del certamen.

Zapata ha señalado que La Unión ha visto cómo, edición tras edición, aumentaba la participación, lo que demuestra "el buen momento que atraviesa el flamenco" y el interés que despierta entre nuevas generaciones de artistas.

Asimismo, ha indicado que el municipio reúne "unas condiciones muy especiales" para acoger esta fase clasificatoria, tanto por su vinculación histórica con el mundo minero como por su reciente impulso al flamenco a través de la colaboración con la Peña y la Asociación Cultural El Taladro.

"Que este municipio forme parte del recorrido del certamen es una forma de unir memoria, identidad y cultura en torno a una expresión artística tan nuestra como el flamenco", ha insistido.