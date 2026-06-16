Lúcar y Cela (Almería) se dotan de mejores servicios, calles y barandillas con 277.000 euros de inversión

Visitas a las obras de los planes provinciales en Lúcar y Cela. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LÚCAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería mantiene en marcha una inversión de 277.020 euros a través de los planes provinciales para modernizar y mejorar las infraestructuras de Cela y Lúcar, donde se van a urbanizar calles, se prevén optimizar algunos servicios básicos y se van a instalar barandillas para aumentar la seguridad y accesibilidad en determinadas vías.

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, acompañado por el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Iglesias, ha visitado y supervisado la evolución del proyecto que, a juicio del diputado, muestra "la importancia de la colaboración institucional".

En una nota, la institución provincial ha especificado que las obras cuentan con un plazo de ejecución de siete meses y se dividen en tres líneas de actuación. Una de ellas es la instalación de elementos de protección en Lúcar, con el despliegue de barandillas metálicas de protección y pasamanos dobles anclados a fachada en diversas calles, escaleras y rampas peatonales.

El fin principal es garantizar la seguridad vial y peatonal, "previniendo caídas en puntos del casco consolidado que presentan desniveles exteriores acusados".

También se va a proceder a la reurbanización de la carretera AL-6100 en Lúcar, lo que supone la renovación de un tramo urbano estratégico. Tras las demoliciones previas, se están renovando por completo las acometidas domiciliarias de abastecimiento de agua y saneamiento para concluir con un extendido de aglomerado asfáltico en caliente en una calzada de cinco metros de ancho y la construcción de un nuevo acerado accesible de dos metros pavimentado con losetas hidráulicas rústicas tipo pergamino.

Además, se va a urbanizar tres nuevas calles en Cela. Para ello, se está ejecutando la apertura y acondicionamiento de tres viales de nuevo trazado. Las obras han requerido un importante movimiento de tierras y desmontes para habilitar las plataformas urbanas.

En ellas se implantan canalizaciones subterráneas para baja tensión, telecomunicaciones, agua y alcantarillado, culminando con la instalación de once farolas con luminarias led de alta eficiencia energética dispuestas a tresbolillo para lograr un entorno estético uniforme y sostenible.

El proyecto, según Rodríguez, se suma a distintas inversiones anteriores, como la pista de pádel o la pista multijuegos. "Al final, conseguimos hacer entornos más agradables, conseguimos que los vecinos tengan más y mejores infraestructuras, y conseguimos que un lugar como este, Cela, pueda contar con esas infraestructuras que necesitan sus vecinos", ha valorado.

Por su parte, el teniente de alcalde ha explicado que la obra de urbanización en Cela ha sido trascendental para la pedanía, que carecía de oficina municipal o de biblioteca. "Urbanizar esto le da calidad de vida a nuestros vecinos, que es lo que pretendemos desde el Ayuntamiento", ha añadido.