Luis León Sánchez y Natalia Fischer se imponen en Mojácar en la primera etapa de la VII Skoda Titan Desert Almería

Representantes institucionales y de la organización, durante la salida de la primera etapa de la Skoda Titan Desert Almería en Mojácar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

Los vigentes campeones de la Skoda Titan Desert Almería, Luis León Sánchez y Natalia Fischer, se han impuesto este jueves en la primera etapa de la séptima edición de la prueba, que ha arrancado con un nuevo recorrido, Mojácar como sede principal y un récord de participación con 570 corredores.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota, ambos han completado en solitario parte de una jornada "dura y muy técnica" disputada en un bucle alrededor del municipio.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, que ha asistido a la inauguración en la urbanización Marina de la Torre, ha asegurado que esta nueva edición permite disfrutar de uno de los mejores escenarios deportivos del mundo al aire libre para la práctica del ciclismo, el destino 'Costa de Almería'.

"Esta edición ofrece la novedad de Mojácar con otros paisajes y otros recorridos, pero con la misma emoción e intensidad manteniendo la esencia trajo la prueba hasta aquí. Y sigue siendo un enorme orgullo que esta competición, de las más prestigiosas del mundo de bici de montaña, siga siendo la única Titan Desert que se disputa en Europa", ha señalado.

El presidente provincial también ha definido la Titan Desert como "una de las estrellas" del programa de Turismo Deportivo 'Almería Activa' y ha señalado que contribuye a "internacionalizar y desestacionalizar el destino", ya que más del 20 por ciento de los corredores proceden de otros países y están representadas hasta 22 nacionalidades.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha destacado la aportación del Gobierno andaluz a través del 'Desafío Ambassador', "una iniciativa que permite que el talento andaluz pueda estar presente en una competición de este nivel". La Junta respalda este año a 12 ciclistas andaluces, seis hombres y seis mujeres, que participan de forma gratuita.

"Es una apuesta por nuestros deportistas, pero también por la igualdad de oportunidades, porque queremos que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de demostrar su talento y afrontar un reto deportivo de esta dimensión", ha señalado el delegado.

Góngora ha afirmado que la Titan Desert "genera actividad económica, contribuye a desestacionalizar el turismo y proyecta la imagen de Almería como una tierra preparada para acoger grandes acontecimientos deportivos". Asimismo, ha recordado que estos motivos han llevado a que la prueba haya sido galardonada este año con la Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia.

El alcalde de Mojácar, Francisco García, ha expresado el "orgullo" del municipio por acoger "una prueba deportiva de esta relevancia y recibir a participantes, equipos, organización y aficionados".

García ha resaltado que durante estos días los asistentes tendrán "la oportunidad de descubrir un entorno privilegiado para la práctica del ciclismo, entre la sierra y el Mediterráneo". "Eventos como este nos permiten seguir mostrando Mojácar al mundo y reforzar nuestra apuesta por un turismo activo y de calidad durante todo el año", ha apostillado.

570 'TITANES' PARA UNA CARRERA "ÉPICA"

La etapa ha comenzado con "relativa tranquilidad" durante sus primeros kilómetros hasta que la primera subida del día, en la Sierra de la Cabrera, ha puesto al límite al pelotón de 570 participantes y ha abierto las primeras diferencias.

Luis León Sánchez, que participa junto a sus hermanos Pedro y Antonio, ha atacado alrededor del kilómetro 20 y se ha marchado en solitario hasta la meta. El resto de favoritos ha intentado darle alcance, pero no lo ha conseguido.

A su llegada a Mojácar, el corredor murciano de GESA Sports ha aventajado en más de tres minutos al portugués Bruno Rosa, mientras que Daniel Martínez, de 21 años, ha completado el podio.

La carrera femenina ha seguido un desarrollo similar. Natalia Fischer ha atacado en la misma subida que Luis León Sánchez después de marchar junto a Tessa Kortekaas hasta poco antes del ascenso. Desde entonces, la corredora malagueña de Extremadura Ecopilas ha afrontado el recorrido en solitario.

Fischer ha tenido alguna dificultad con el seguimiento de la ruta, aunque no ha puesto en riesgo su ventaja, que ha sido de alrededor de 18 minutos en meta. Kortekaas ocupa la segunda posición, mientras que la representante de la Junta de Andalucía María Esther Maqueda completa el trío de cabeza.

La ventaja obtenida permite a Fischer afrontar las próximas etapas con margen en busca de su segunda Skoda Titan Desert Almería, cuya meta final estará de nuevo en Mojácar.

LA ETAPA DEL VIERNES

La segunda etapa comenzará con un tramo rápido antes de afrontar la subida hacia Bédar. Antes de alcanzar la población, los participantes recorrerán un tramo de vía verde y atravesarán un túnel desde la Estación de Los 3 Amigos para iniciar una larga subida que pasa junto a un templo budista, de nuevo dentro de la Sierra de Cabrera.

Tras coronar, la ruta continuará por un cresterío con vistas hacia el mar antes de afrontar un descenso largo y técnico hasta El Chive.

Desde allí, la etapa se dirigirá hacia la zona de Tabernas por pistas entre olivos hasta alcanzar el Circuito de Almería, donde los corredores completarán los últimos kilómetros en subida antes de llegar al 'paddock'.