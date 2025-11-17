El Maestro Padilla de Almería acerca Fical a los niños con talleres y la proyección de 'Padre no hay más que uno 5'

Asistentes al taller infantil y a la proyección de ‘Padre no hay más que uno 5’ en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla ha registrado un lleno absoluto este lunes en una actividad organizada con la colaboración de Fundación "la Caixa", que ha incluido un taller para los más pequeños y la posterior proyección de la película 'Padre no hay más que uno 5', en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La actividad ha arrancado a las 17,00 horas con una propuesta basada en una experiencia inmersiva para los más pequeños a través de tres géneros clásicos que estimulan la imaginación --western, pirata y medieval--, según ha destacado Fical en una nota.

El taller se ha dividido en cuatro espacios diferenciados. En el área de maquillaje, los niños y niñas se han caracterizado según su personaje favorito. En el set de manualidades han creado un imán para el frigorífico diseñado por ellos mismos.

En el espacio de vestuario han completado su transformación y, posteriormente, se han fotografiado en un 'photocall' inspirado en el cartel de Metro-Goldwyn-Mayer. La actividad ha incluido además una zona colectiva en la que los pequeños han participado en bailes, juegos y animación en grupo.

Las asociaciones participantes este año han sido Astea Autismo, Aspapros, Afim21, Ítaca, Asalsido, Proyecto Hombre, Argar, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Nuevo Futuro Almería, Afial, Alcer, Asperger Almería, Asociación Alba, Almería Acoge, Asociación Engloba y Baobab, además de un numeroso grupo de personas mayores de los centros de mayores de la Junta de Andalucía.

En total, casi 800 personas se han dado cita para disfrutar de estos talleres "preparados minuciosamente y con mucho cariño por Fundación 'la Caixa'". Precisamente, la delegada de Fundación 'la Caixa' en Andalucía, Patricia Maldonado, ha reconocido que "este año se han apuntado más niños, y personas mayores que vienen de distintos centros, llegando incluso a las 800 personas, algo que nos llena tremendamente de orgullo".

La actividad, ha reconocido, "está dirigida a asociaciones con las cuales colabora la fundación, especialmente asociaciones que están en barrios de riesgo de exclusión y que trabajan, de forma diaria, con personas con cualidades diferentes".

La directora del Área de Negocio de Caixa Bank en Almería, María del Mar Peláez, ha resaltado que "la actividad es fantástica porque cada año el festival coge más relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Quiero dar las gracias a los compañeros que permiten que se puedan hacer actividades como esta y, como no, a nuestros clientes ya que sin ellos sería imposible".

Por su parte, el director de negocio de Caixa Bank en Almería y Levante, Iván Manuel Vals, ha agradecido "a los voluntarios de Caixa bank, que ayudan en estas actividades mediante las cuales acercamos la cultura a estos chavales para romper esa cadena de desigualdad".

Al finalizar los talleres ha tenido lugar, dentro de la sección Fical para niños, la proyección de la película 'Padre no hay más que uno 5', el filme de Santiago Segura, que llega ya a su quinta entrega.

La trama se centra en algunos padres que experimentan la angustia del "nido vacío" cuando sus hijos se van de casa. Javier, por otro lado, sufre el trauma del "nido lleno": nadie quiere salir de casa.

El director del festival, Enrique Iznaola, ha ejercido un día más de maestro de ceremonias y ha dado la bienvenida a todos los espectadores que han colgado el "no hay entradas" en el patio de butacas y en el gallinero.

Iznaola ha introducido esta película, además de informar del resto de agenda de Fical para estos próximos días. Por su parte, la diputada de Cultura de Almería, Almudena Morales, ha "agradecido a todas las asociaciones que habéis acudido a esta llamada" y también a "Luna Fulgencio, por estar hoy aquí con nosotros en este acto social tan importante dentro de Fical".

La proyección ha contado con la presencia de la citada actriz Luna Fulgencio, quien da vida a Rocío en esta saga de Santiago Segura. La también escritora ha departido con todos los asistentes al final de la proyección y ha respondido a las preguntas e inquietudes de los espectadores.