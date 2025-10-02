Los malagueños Luis Ángel Maté y Natalia Fischer lideran la primera cita de la Skoda Titan Desert Almería

Autoridades y representantes institucionales dan la salida a la primera etapa de la Skoda Titan Desert Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Almería ha dado comienzo este jueves con una primera etapa que ha atravesado algunos de los paisajes más espectaculares de la provincia, en una salida en la que Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería han arropado a los corredores y a la organización.

La carrera ha arrancado con "marcado acento andaluz", según ha destacado la institución provincial en una nota, ya que cuenta con sus dos primeros líderes, Luis Ángel Maté y Natalia Fischer, ambos malagueños.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Deporte, José Antonio García, se ha dirigido a los corredores durante el 'brieffing' previo a la carrera para destacar que van a "pedalear por el único desierto de Europa, conquistar el mítico puerto de Velefique, adentrarse en la Sierra de los Filabres, atravesar el interior de la base de la Legión o sentir la brisa del Cabo de Gata es un privilegio reservado a muy pocos". "Disfrutad de cada pedalada porque estáis recorriendo un escenario único en el mundo", ha expresado.

"La provincia de Almería está abierta a cada uno de vosotros y lo que os ofrece no tiene comparación en el panorama nacional: un entorno singular, diverso y espectacular que convierte a esta Titan Desert en una experiencia irrepetible tanto para los participantes como para quienes la seguimos de cerca", ha añadido García.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha subrayado los beneficios de "unir deporte y naturaleza para el desarrollo sostenible de Almería" y ha puesto el foco en El Toyo. "Estamos trabajando para convertirlo en un destino preferente para los eventos deportivos en España", ha asegurado.

Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que la competición "es una experiencia de superación, aventura, resistencia y compañerismo, una de las grandes citas del calendario deportivo europeo y un emblema de nuestra provincia, que pone de manifiesto la capacidad de Almería y de Andalucía para acoger grandes eventos referentes del turismo deportivo internacional".

Además, desde la Administración autonómica han destacado que a esta carrera "le damos un componente social, con la puesta en marcha un año más del Desafío Ambassador, una iniciativa con la que llevamos a 12 ciclistas andaluces amateur a participar de forma gratuita en esta carrera, representando a nuestra comunidad autónoma y conviviendo en igualdad con deportistas de élite, premiando además al mejor andaluz o andaluza".

DOS CAMPEONES MALAGUEÑOS

Algo más de 200 kilómetros separan Almería y Málaga, aunque este jueves, en la Skoda Titan Desert, "han parecido muchos menos". Luis Ángel Maté y Natalia Fischer han convertido el Cabo de Gata en su casa y se han erigido como los primeros líderes de la carrera.

Para el 'Lince' empieza a ser ya una rutina. El corredor de KH7 ya logró la misma gesta el año pasado, cuando fue ganador de etapa y primer maillot rojo de la prueba. Maté lo celebró entonces con especial cariño: "Creo que no era líder de una carrera desde que era cadete", ha señalado. Esta vez el recuerdo de colocarse primero en la general estaba más reciente.

La cabeza de carrera masculina se mantuvo en un grupo compacto de más de diez corredores hasta los últimos kilómetros. Bikers y exprofesionales subieron juntos el alto de la Vela Blanca, descendieron el puerto y rodaron pegados durante todo el tramo por el Cabo de Gata.

Las ramblas del final, con su arena fina y su terreno rodador, marcaron la diferencia. Allí se destacaron dos nombres que representan el presente y el pasado reciente del ciclismo español, dos ex World Tour que además reconocen ser buenos amigos: Maté y Luis León Sánchez.

'Luisle' dejó que fuera el 'Lince' quien se llevara la etapa y el primer liderato, consciente de que quizá podrá abrir hueco en otros terrenos más favorables. De momento, el maillot rojo se queda en Andalucía.

Más clara se mostró desde el inicio la clasificación femenina. Natalia Fischer, campeona de España de XCM y gran favorita a la general, "cumplió los pronósticos" y se llevó tanto la etapa como el maillot azul de líder.

La esteponera, debutante en una prueba de Titan World Series, abrió hueco y rodó en solitario desde el principio. "No dio demasiada opción a su principal rival en la general", la madrileña Pilar Fernández, tras la baja de Tessa Kortekaas.

Fischer reconoció "estar nerviosa" ante lo que se fuera a encontrar en su debut, "pero no hay duda de que las piernas son de una subcampeona de Europa. Allí no hay nervios que frenen". Su ventaja, tras poco más de 100 kilómetros de etapa, roza ya los 20 minutos sobre 'Pili'.