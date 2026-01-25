La marca 'Sabores Almería' llega este lunes a Madrid Fusión con 14 chefs y "la calidad de sus productos"

Los chefs de Almería viajarán a Madrid Fusión con la marca 'Sabores Almería' de Diputación. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Sabores Almería' estará presente a partir de este lunes en una nueva edición de Madrid Fusión Alimentos de España, a la que acude junto con 14 chefs de la provincia y la "calidad de sus productos" para realizar hasta 16 presentaciones y ponencias en su propio expositor.

Hasta el 28 de enero, la Diputación Provincial de Almería arropará a los participantes que harán, a su vez, de embajadores de la marca 'Sabores Almería' "transformando la materia prima de la 'huerta de Europa' en creaciones culinarias de vanguardia".

Así, el expositor almeriense ubicado en el Pabellón 14 se convertirá "en un punto de encuentro donde la tradición artesana se unirá a la innovación y el talento de los cocineros", según ha indicado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Preesidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que con esta quinta participación en la feria, la Diputación se propone llevar una referencia de "los mejores productos de España, que son los de Almería, de la mano de los magníficos cocineros".

"Nuestro objetivo es exportar salud y que el público descubra productos de primera mano, de máxima calidad y de 'kilómetro cero'. Viajamos sin complejos porque contamos con los mejores producto del mundo y con los chefs que mejor saben poner en valor nuestra materia prima", ha valorado.

La programación de 'Sabores Almería' prevé ponencias y degustaciones desde las 10,00 hasta las 20,00 horas durante tres días. Además de las exhibiciones culinarias individuales, el expositor ofrecerá almuerzos tradicionales "para poner en valor platos icónicos de la provincia".

Más allá de la cocina en directo, la marca gourmet refuerza su presencia con presentaciones estratégicas de empresas y colectivos del sector como Coexphal, que presentará su nueva campaña 'Pimientos con marca' para destacar el origen natural de sus productos.

Asimismo, la firma Biosabor dará a conocer su última innovación en quinta gama con su nuevo gazpacho fresco sin pasteurizar, mientras que la Liga Nacional de Cortadores de Jamón presentará la final del Campeonato de España de la mano de Antonio Ortuño.

La expedición almeriense está integrada por los chefs y cocineros Ginés Peregrín, Héctor García, David Papis, Ángel Hernández, Cristiam Gualan, Belén Ibáñez, Antonio Carmona, Estefanía Marchal, Tolo Castillo, Patricio Úbeda, María Guernoun, Rafa Rodríguez, Emilio Carmona y Juanmi Molina.