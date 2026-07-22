En marcha las obras de Diputación de Almería y Níjar para modernizar el Barrio Piqueras en Campohermoso

Obras en el barrio Piqueras de Campohermoso, en Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, y el diputado provincial de Fomento, Antonio J. Rodríguez, han visitado las obras de remodelación integral que se están ejecutando en el barrio Piqueras de Campohermoso, una actuación que permitirá "transformar por completo" esta zona residencial mediante la renovación de las infraestructuras urbanas y la mejora de la accesibilidad y los servicios públicos.

Tal y como ha concretado la institución provincial en una nota, durante la visita, ambos responsables institucionales han podido comprobar el avance de unos trabajos que se desarrollan gracias a la colaboración entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Níjar, dentro de los Planes Provinciales de Inversión Municipal. La actuación cuenta con un presupuesto superior a los 733.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Así, las obras afectan a las calles Capitán, Guadalajara, Zamora, Zaragoza, Huesca, Teruel, Perdiz y Camino El Salar, donde se está llevando a cabo una renovación integral de las infraestructuras urbanas. Entre las principales actuaciones destacan la sustitución de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento por nuevas conducciones más eficientes; la eliminación de los tendidos aéreos de alumbrado y telecomunicaciones mediante nuevas canalizaciones subterráneas; la renovación completa del firme y la mejora de la accesibilidad con una nueva configuración viaria adaptada a las características del barrio.

Por su parte, el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha destacado que esta actuación "es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite impulsar proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos y modernizan nuestros municipios". Asimismo, ha señalado que los Planes Provinciales continúan siendo una "herramienta fundamental" para ejecutar inversiones que difícilmente podrían afrontarse de manera aislada por los ayuntamientos.

Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha subrayado que "la remodelación del Barrio Piqueras era una actuación muy esperada por los vecinos y supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento por seguir modernizando Campohermoso". El alcalde ha añadido que "no solo estamos renovando calles, sino también infraestructuras esenciales que garantizarán mejores servicios, mayor seguridad y una mejor calidad de vida durante las próximas décadas".