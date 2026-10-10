María (Almería) alberga la Ruta BTT del Jamón de ciclismo de montaña tras agotar dorsales

Salida de la Ruta BTT del Jamón. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MARÍA (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio de María (Almería) se ha convertido este sábado 10 en la sede de la decimoséptima edición de la Ruta BTT del Jamón. Esta prueba deportiva que combina el ciclismo de montaña, en categoría competitiva, y el senderismo "ha logrado consolidarse en el calendario deportivo provincial y ha agotado dorsales, un año más".

Esta prueba forma parte del circuito provincial XCM Series Almería 2026, el circuito de maratón y media maratón de BTT de la provincia que ya está en su recta final, según ha precisado la Diputación de Almería en una nota. El "gran valor" de esta carrera es el entorno en el que se desarrolla, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, un espacio protegido que comparten los municipios de María, Chirivel, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio.

Por su parte, el presidente de Diputación y alcalde de María, José Antonio García, ha sido el encargado de dirigir unas palabras a los corredores antes de su salida y les ha deseado suerte en una carrera que recorre uno de los Parques Naturales "más bellos de Andalucía". "Hoy queremos que conozcáis esta sierra, que disfrutéis de María y que degustéis nuestra joya gastronómica", ha precisado.

En concreto, la modalidad BTT ha dado la salida a las 9,00 horas desde 'La Piza' a sus dos rutas que discurren íntegramente por caminos y veredas, sin tramos asfaltados. La primera, una ruta larga de unos 50 kilómetros, y una ruta corta de 39,63 kilómetros, íntegramente por caminos y veredas, sin tramos asfaltados.

El itinerario de esta ruta pasa por La Alfahuara y se adentra en el parque por la falda este del Cerro de Los Faces. Sus repechos más exigentes son la Hoya de Las Vigas, Aduana Alta, Cerro Redondo y Vereda Alta, y la Cuesta de los Altos, a dos kilómetros de meta.

Por otro lado, el 'Senderismo del Jamón' ha constado de una ruta de 13,15 kilómetros, con salida a las 9,30 horas desde La Piza y un máximo de cuatro horas para completarla. El gran premio de estas pruebas ha llegado al término de las mismas, donde los participantes han podido degustar jamón de la localidad y arroz.

En suma, Francisco Rus ha sido el primer corredor en cruzar la línea de meta de la 'XVII Ruta BTT del Jamón de María', última cita de las XCMSeriesAlmería2026 y Jesús Chacón y José David La Torre han completado el pódium.