Más de 200 corredores participan en el municipio de María (Granada) en Carreras Populares de Diputación

Las Carreras Populares de Diputación viven una "emocionante" jornada en el municipio de María (Almería). - DIPUTACIÓN ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Almería se ha consolidado como "una de las citas deportivas de mayor calado y participación de toda la geografía almeriense". Este sábado 13 de junio se ha celebrado en el municipio de María la prueba número ocho de las 18 que compone el calendario de esta edición y que "ha vuelto a tener una gran participación en sus diferentes modalidades competitivas".

Según ha informado la Diputación Provincial de Almería en una nota, primero comenzaban la carreras protagonizadas por la cantera, por los más pequeños que recorrieron diferentes distancias según sus edades. A continuación, fue el turno de la prueba principal. Entre las diferentes modalidades han participado más de 200 corredores. La salida y meta se ubicaron en uno de los enclaves "más singulares" de la localidad, en la histórica Puerta del Convento Sierra María.

En este contexto, el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de María, José Antonio García Alcaina, ha felicitado y agradecido a todos los deportistas que han participado en la competición y que, en su mayoría, proceden de diferentes puntos de la provincia. Así, García ha afirmado que "esta es una de las claves de este programa deportivo, que los pueblos se dinamicen con actividades de calidad, abiertas a todo tipo de públicos y que, como en este caso, promueven hábitos de vida saludable".

Del mismo modo, García ha puesto de relieve que "el Circuito de Carreras Populares de Diputación representa la esencia de la programación deportiva que emprendemos desde la institución porque acerca la actividad deportiva a todo el territorio". Es una prueba "accesible" y "divertida" para los corredores "más experimentados", así como para "los que se acaban de iniciar". Así, "muy a menudo vemos a familias enteras, desde los abuelos a los nietos, que participan y se divierten en familia", ha destacado.

En lo deportivo, el ganador de la prueba absoluta ha sido, "de forma simbólica" Mohammed Koula --porque cruzó la meta abrazado a su compañero e hicieron el mismo tiempo-- junto a Ayoub Zarqual. El tercer puesto ha sido para Jonathan Aguilera. En el cuadro femenino la campeona ha sido Jessica Martín, Alicia González cruzó la meta en segundo lugar y, cerrando el podio, Iraís Requena.

Junto con la de María, ya se han celebrado las carreras de Enix, Benahadux, Bédar, Abla, Zuegena, Olula del Río y Sorbas. El calendario continuará a partir de la semana que viene, 20 de junio, en las siguientes localidades: Laujar de Andarax (20 de junio), Turre (11 de julio) y Cuevas del Almanzora (18 de julio). En agosto, Garrucha (1) y Tíjola (29). En Septiembre, Macael (5) y Mojácar (20). En Octubre, Antas (3), Balanegra (10) y Pulpí (24).

Por último, la organización ha diseñado un sistema de precios "accesible" para "fomentar la participación masiva". Los atletas pueden optar por inscribirse a todo el circuito (con descuentos para federados) o realizar inscripciones individuales por carrera.