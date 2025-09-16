Más de 30 bares y cafeterías participan en la I Ruta del Desayuno de Ashal en Almería hasta el 28 de septiembre

La concejala Lorena Nieto, el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, y el diputado provincial Carlos Sánchez presentan la I Ruta del Desayuno en un establecimiento de Almería. - DIPUTACIÓN

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha puesto en marcha la I Ruta del Desayuno, en la que ya participan más de 30 bares y cafeterías de la capital, y que comenzó el pasado viernes para prolongarse hasta el 28 de septiembre.

El sistema de participación incluye una cartilla que los clientes pueden sellar en cinco establecimientos distintos para obtener un pack de cuatro posavasos con imágenes de rincones de Almería elaborados por usuarios del Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, se sortearán cestas de productos de la marca 'Sabores Almería'. Se trata de una actividad financiada por el Ayuntamiento de Almería que cuenta asimismo con la colaboración de la Diputación a través de esta marca.

El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha señalado que en los últimos días se han incorporado nuevos locales, lo que, a su juicio, refleja "la buena acogida que este evento está teniendo en el público y en el propio sector".

La concejala de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, ha agradecido la participación del Consistorio en las distintas actividades que organiza Ashal y ha destacado "la importancia del desayuno como un acto principal en la socialización en un entorno como es el bar o la cafetería".

Por su parte, el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha apuntado que "el desayuno es una de las señas de identidad de nuestra tierra y pone en valor la calidad de los productos de la provincia".

"Con esta 'Ruta del Desayuno', desde la Diputación de Almería queremos apoyar a un sector que sigue demostrando su capacidad de reinventarse con propuestas originales y con mucho sabor", ha añadido.

El premio de esta ruta serán cestas de la marca gourmet 'Sabores Almería', un sello que, según Sánchez, "garantiza la excelencia y autenticidad de los productos locales". Ha defendido además que iniciativas como esta "contribuyen a reforzar la imagen de la provincia como capital gastronómica permanente".

En el acto también ha participado Juan José Montes, de Café Stylo, uno de los establecimientos inscritos, quien ha explicado que en su caso ofrecen más de una treintena de propuestas de tostada y, aun así, los clientes suelen hacer variaciones sobre ellas, "lo que permite generar multitud de opciones para adaptarse a todos los gustos".

Sánchez-Fortún ha agradecido a hosteleros, instituciones y patrocinadores su respaldo a la nueva iniciativa de Ashal y ha puesto énfasis en "la importancia de la primera comida del día, en la que la hostelería almeriense está echando toda su imaginación". En este sentido, ha animado a los almerienses a "desayunar en la calle y a convertir el desayuno de Almería en un referente nacional, como lo ha sido en el pasado la tapa".

Entre los establecimientos de Rambla a Poniente figuran Industrial Coffee, Coimbra, Taberna Nuestra Tierra, Rosso, Nuevo Torreluz, Croissant D'or, Confitería Café El Bombón, La Chumbera, San Francisco 26, La Favorita, La Innata, Cafetería Ana María, Habibi, Craft Coffee, Ortuño, MardeCafé, Stylo, Cafetería Ti Penso Io y La Dulce Alianza.

En Rambla a Levante participan Aroma y Sabor, Troy-K, Elena's Café, Santa Clara, Iceberg, Maricastaña, Clasijazz, Craft Bunch&Drunch, Roypa, Cafetería Venue, La Bellota&Buey, Fausto Vram, La Doncella Heladerías y Cafeterías y La Dulce Alianza.