Más de mil participantes se darán cita este sábado en Berja (Almería) en la XII Marcha Cicloturista 'La Indomable'

Presentación de la XII Marcha Cicloturista 'La Indomable' en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XII Marcha Cicloturista 'La Indomable' reunirá a más de mil participantes este sábado, 6 de junio, en Berja (Almería), y abrirá el calendario del programa de turismo deportivo de la Diputación, 'Almería Activa', con una prueba que une las Alpujarras de Almería y Granada.

La nueva edición de la marcha, con salida y llegada en el municipio virgitano, se ha consolidado como una de las citas del calendario deportivo de la provincia, con un recorrido por este espacio compartido entre ambas provincias, según ha trasladado la Diputación en una nota.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha subrayado que desde la institución siguen apoyando este tipo de pruebas porque son "un claro ejemplo del binomio turismo-deporte", una fórmula que promociona la práctica deportiva y también la provincia, "sus paisajes, su clima y sus magníficos espacios al aire libre".

Asimismo, ha incidido en que la previsión de superar nuevamente el millar de corredores demuestra "la importancia y el atractivo de esta cita", que, según ha afirmado, "siempre contará con el respaldo de la institución provincial".

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha valorado que la prueba requiere "esfuerzo, preparación y una gran capacidad de superación". Además, ha destacado que "el paisaje está, las carreteras están y la organización está, pero quienes hacen que 'La Indomable' sea especial son sus participantes".

El organizador de la prueba, Víctor Moreno, ha explicado que "'La Indomable' nace de la ilusión de enseñar una zona y una comarca especialmente atractiva para la práctica del deporte y, muy especialmente, del ciclismo, porque reúne puertos, subidas, carreteras con muy poca circulación y paisajes únicos".

Moreno ha indicado que esta edición llega con cambios en el recorrido largo, ya que este año no se alcanzará el puerto de La Ragua, sino que la prueba se quedará en el cruce de Los Barrieros.

El director de Zona Poniente de Cajamar, Sergio Villegas, ha afirmado que "para Cajamar es una obligación acompañar un año más a 'La Indomable' y respaldar una prueba que se ha consolidado como un referente deportivo".