El Medio Maratón de Almería estrena recorrido el 6 de abril con más de 4.200 corredores y paso por el Paseo Marítimo

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Medio Maratón de Almería estrenará itinerario el 6 de abril con una previsión de más de 4.200 corredores y una novedad destacada: más de nueve kilómetros del recorrido pasarán por el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, lo que aportará un "atractivo añadido" a la prueba.

Con 25 ediciones celebradas con "rotundo éxito", el evento se ha consolidado como una cita imprescindible en la ciudad y este año se sumará a la categoría de 'evento azul', lo que, según ha indicado la institución provincial en una nota, reforzará su papel dentro del turismo deportivo.

La cita crece en actividades complementarias tanto previas como posteriores, con una 'fan zone' y un mayor número de colaboradores. El medio maratón será de 21 kilómetros con salida a las 9,15 horas, mientras que la marcha saludable será de diez kilómetros con salida a las 9,45 horas.

La salida será desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos y contará con un 20 por ciento de participantes de otras provincias e incluso del extranjero, lo que impulsará la hostelería y el comercio local.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial: https://mediomaratonalmeria.com/, donde también se encuentra información completa en cuanto a itinerarios, puntos de avituallamiento, actividades, recogida de dorsales y otras informaciones relevantes para que la experiencia sea plena y satisfactoria.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha declarado que "Almería ya se está visualizando en toda España como un destino ideal para las pruebas deportivas por nuestras modernas instalaciones deportivas y nuestros espacios naturales excepcionales, por el excelente clima, la amplia red hotelera y la oferta gastronómica, turística y cultural".

"Y entre la oferta general de eventos deportivos destaca el Medio Maratón, que se convierte en polo de atracción de visitantes y, a la vez, favorece un hábito tan saludable como salir a correr", ha asegurado Vázquez en la presentación realizada este jueves en el inicio del Paseo Marítimo de Almería.

La regidora almeriense ha recordado que "nuestro fomento de la práctica deportiva con las infraestructuras necesarias y adaptadas a todas las edades y condiciones físicas, así como el objetivo de ser un destino preferente del turismo deportivo, que genera oportunidades, empleo y riqueza, es un esfuerzo colectivo".

Este compromiso, ha señalado, "se ha visto correspondido a finales de 2024 con el Premio a la Gestión Deportiva Pública 2024, concedido por la Asociación Andaluza de Gestión del Deporte (Agesport) al Ayuntamiento de Almería".

En la presentación han estado presentes los colaboradores principales de esta cita, entre ellos la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería, la Brigada de la Legión y el Grupo Nexal como organizadores.

También ha participado la Asociación Brada, entidad de afectados por daño cerebral adquirido, a la que se destinará parte de la recaudación, manteniendo así el componente solidario del evento, que se coordina a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, dirigido por Antonio Casimiro.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado que "el Gobierno andaluz apuesta por esta prueba como una forma de promover los tres niveles de salud que tenemos que promocionar en la sociedad: la física, la psicológica y la social, porque todo lo que invirtamos en deporte, dejaremos de invertirlo en la Sanidad".

"Durante todo el fin de semana de la prueba los participantes podrán disfrutar de actividades de ocio, turismo y deporte, y sin duda será un importante revulsivo para la ciudad, por eso desde el Gobierno andaluz no podíamos dejar de apoyar la celebración de esta prueba que se ha convertido en un emblema de Almería", ha apostillado Martín.

Por su parte, la diputada provincial María Luisa Cruz ha invitado a todos los almerienses a participar en esta prueba y "a disfrutar de esta modalidad deportiva y que los amantes a esta disciplina deportiva puedan disfrutar del buen tiempo de Almería".

"Además, con este medio maratón fomentamos el deporte y la vida saludable, a la vez que potenciamos el binomio deporte-turismo, ya que la provincia es el mejor escenario para la práctica deportiva al aire libre", ha añadido.

El responsable de preparación física de la Brigada de la Legión en Almería, Manuel López Sánchez, ha subrayado "el compromiso del cuerpo tanto con la participación como con la organización logística de esta prueba, que es para la Legión tanto un placer como una obligación porque formamos parte de la sociedad y estamos integrados en ella".

De igual modo, el coordinador general del Medio Maratón de Almería, Javier Belver, ha señalado que "desde la organización se contribuirá a la promoción del patrimonio almeriense con visitas guiadas a cargo de Congresur y con una bolsa del corredor saludable gracias a CASI".

Además, ha detallado que "habrá una quedada de runners en Mohana Almería el 4 de abril, la Feria del Corredor el día 5 de abril en Ikea, una 'After Run by Estrella Levante y Coca-Cola', una fiesta de entrega de premios by Solazo Fest, y todos los que terminen la prueba recibirán su Medalla Finisher Hyundai Almerialva".

"El Medio Maratón Almería 2025 es más que una carrera, es un evento que fomenta el running entre los participantes y habrá programas de entrenamientos para preparar tu reto, tiradas de activación junto al mar el sábado, día 5, calentamiento el mismo 6 de abril en la pista anexa del Estadio de los Juegos Mediterráneos", ha destacado Belver.

Por su parte, David Beltrán, de la Asociación Brada, se ha mostrado muy agradecido por el componente solidario de la prueba y ha apuntado que "tenemos que trasladar el mensaje de que esta es una enfermedad que, desgraciadamente, está creciendo, y la vida saludable que promueve el deporte es una de las mejores formas de prevenirla".