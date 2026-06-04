Los mejores cortos del Festival de Cine de Almería llegarán a diez municipios con 20 sesiones hasta octubre

Imagen de archivo de una sesión de cortometrajes de la última edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha diseñado el ciclo 'Cortos en ruta. Disfruta Fical 2026', una iniciativa que llevará hasta octubre a diez municipios almerienses una selección de cortometrajes premiados en las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), con un total de 20 sesiones.

Las sesiones tendrán unos 80 minutos de duración y no estarán dirigidas al público infantil, según ha trasladado la institución provincial en una nota. El proyecto pretende acercar a toda la provincia los mejores cortos de las últimas ediciones del festival, así como reforzar las programaciones culturales de los ayuntamientos con actividades de calidad.

Los municipios seleccionados son Abrucena, Almería, Almócita, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Laujar de Andarax, Purchena, Serón, Sorbas y Tahal. En ellos se proyectarán sesiones de las últimas ediciones, como 'Premios Fical 2025 - Sesión I' y 'Premios Fical 2025 - Sesión II', así como propuestas de años anteriores.

Entre estas últimas figuran 'Premios Fical 2024', 'Premios al mejor cortometraje andaluz y/o almeriense en Fical (I)', 'Premios al mejor Cortometraje Internacional y/o Nacional en Fical', 'Premios Público de Fical', 'Premios Fical 2023' y 'Premios al mejor cortometraje andaluz y/o almeriense en Fical (II)'.

La sesión de Cuevas del Almanzora ya se ha celebrado, mientras que este jueves está prevista otra en la Casa del Cine de Almería capital, a las 19,00 horas, y el ciclo continuará este viernes, 5 de junio, en Purchena.

El ciclo tiene un doble objetivo. Por un lado, facilitar que en la provincia se puedan conocer las películas premiadas en el Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto', considerado la sección decana y originaria de Fical; y, por otro, aportar contenidos para reforzar las programaciones culturales de los ayuntamientos con actividades de calidad.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha señalado que con este tipo de actividades "conseguimos mantener viva durante todo el año la ilusión por Fical, el cine y el formato cortometraje, tan ligado a nuestra tierra gracias al festival".

Asimismo, ha subrayado que se consigue "potenciar a los creadores de este formato audiovisual que no suele tener difusión más allá de los festivales de cine, por lo que para cualquier aficionado se convierte en una magnífica oportunidad".

CALENDARIO DEL CICLO

La programación incluye este jueves, 4 de junio, a las 19,00 horas, en la Casa del Cine de Almería, la sesión uno de premios al mejor cortometraje andaluz y/o almeriense en Fical, y a las 20,00 horas, en el Museo AMC-Castillo de los Vélez de Cuevas del Almanzora, la sesión dos de premios Público de Fical.

El 5 de junio, a las 22,00 horas, Purchena acogerá en Picassa Studio la sesión uno de premios Público de Fical, y el 11 de junio, a las 19,00 horas, la Casa del Cine de Almería albergará la sesión dos de 'Premios Fical 2025 - Sesión I'.

La programación seguirá el 12 de junio, a las 22,00 horas, en Picassa Studio de Purchena, con la sesión dos de primeros premios al mejor Cortometraje Internacional y/o Nacional, y el 13 de junio, a las 21,00 horas, en el Salón Social de las Chinas de Abrucena, con la sesión uno de premios Público de Fical.

El 27 de junio, a las 21,00 horas, el Salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax acogerá la sesión uno de 'Premios Fical 2025 - Sesión I', mientras que el 11 de julio, a las 21,00 horas, el Salón Social de las Chinas de Abrucena recibirá la sesión dos de primeros premios al mejor Cortometraje Internacional y/o Nacional.

El calendario continuará el 21 de agosto, a las 22,00 horas, en la plaza Juan Bretones de Tahal, con la sesión uno de premios Público de Fical. En septiembre, Serón acogerá en su Casa de la Cultura dos citas: el día 12, a las 20,00 horas, con la sesión uno de 'Premios Fical 2024', y el día 19, a las 20,00 horas, con la sesión dos de 'Premios Fical 2023'.

El 26 de septiembre, a las 21,00 horas, el Salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax recibirá la sesión dos de premios al mejor cortometraje andaluz y/o almeriense en Fical II. Ya en octubre, Sorbas acogerá el día 2, a las 12,30 horas, en el Teatro Villaespesa, la sesión uno de 'Premios Fical 2025 - Sesión I'.

El 3 de octubre, a las 16,00 horas, Tahal celebrará en el Salón Cultural la sesión dos de 'Premios Fical 2025 - Sesión I'. Almócita acogerá en el Teatro Municipal dos sesiones: el 9 de octubre, a las 20,00 horas, con la sesión uno de 'Premios Fical 2025 - Sesión I', y el 10 de octubre, a las 20,00 horas, con la sesión dos de premios Público de Fical.

Carboneras recibirá el ciclo en el Teatro Casa de la Música el 11 de octubre, a las 18,00 horas, con la sesión uno de primeros premios al mejor Cortometraje Internacional y/o Nacional, y el 18 de octubre, a las 18,00 horas, con la sesión dos de 'Premios Fical 2025 - Sesión I'.

La programación finalizará el 23 de octubre, a las 12,30 horas, en el Teatro Villaespesa de Sorbas, con la sesión dos de premios al mejor cortometraje andaluz y/o almeriense en Fical II.