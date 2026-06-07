Miles de vecinos de Vera (Almería) celebran el decimotercer Gran Desfile de Moros y Cristianos

Vera (Almería) celebra la decimotercera edición del Gran Desfile de Moros y Cristianos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Vera (Almería) se llenaron este sábado de historia, música, colorido y tradición con la celebración del decimotercer Gran Desfile de Moros y Cristianos, uno de los actos más esperados de las Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de las Angustias.

Miles de vecinos y visitantes disfrutaron de una cita que, año tras año, continúa consolidándose como "uno de los acontecimientos culturales y festivos más destacados del municipio y de toda la comarca", reuniendo a cientos de participantes pertenecientes a las distintas agrupaciones moras y cristianas, según ha emitido la institución provincial en una nota.

Durante más de tres horas, los bandos moro y cristiano protagonizaron un "espectacular desfile cargado de música, vestuario, escenografía y ambiente festivo, transportando al público a uno de los episodios más representativos de la historia veratense".

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la Entrada Triunfal de los bandos moro y cristiano, acompañada por la interpretación conjunta del pasodoble 'Xabia' por parte de todas las bandas participantes. A continuación tuvo lugar la recreación de Las Capitulaciones de Vera y la entrega de las llaves de la ciudad al Rey Fernando el Católico, una representación que rememora "uno de los episodios más significativos de la historia local y que cada año constituye el acto central de esta celebración".

De este modo, la jornada concluyó con un gran castillo de fuegos artificiales que puso el broche final a una noche marcada por la participación, la convivencia y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Vera.

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha destacado que "Moros y Cristianos es una fiesta que se vive con enorme intensidad en Vera, donde participan generaciones enteras de familias y donde tradición, convivencia e historia vuelven a llenar nuestras calles cada año". Asimismo, agradeció el trabajo realizado por la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, las agrupaciones participantes, voluntarios, cuerpos de seguridad y todas las personas que hacen posible una celebración "que continúa creciendo edición tras edición".

Al hilo, la diputada provincial Esther Álvarez ha valorado "la capacidad de Vera para conservar, engrandecer y proyectar una tradición que forma parte de la identidad cultural de la provincia de Almería". En este sentido, ha destacado que "los Moros y Cristianos son mucho más que una celebración, son historia compartida, convivencia, participación vecinal y una oportunidad para que vecinos y visitantes descubran el patrimonio, el talento y el orgullo de un municipio que sabe mirar al futuro sin renunciar a sus raíces".

Además, Álvarez ha felicitado al Ayuntamiento de Vera, a la Asociación Cultural Moros y Cristianos y a todas las personas que hacen posible "una fiesta que sigue creciendo cada año y que contribuye a dinamizar la vida cultural, social y turística del Levante almeriense".

En suma, la celebración del Gran Desfile forma parte de la programación de las Fiestas Patronales de Vera, que continúan durante estos días con diferentes actividades religiosas, culturales y festivas. Tras la celebración del Corpus Christi, los actos culminarán el próximo 10 de junio, festividad de la Santísima Virgen de las Angustias, con la tradicional procesión de alabanzas en honor a la Patrona de Vera, "uno de los momentos más emotivos y multitudinarios del año para los veratenses".