El municipio de Abla (Almería) acoge este sábado la II Fiesta de la Matanza Tradicional del Cerdo

Presentación del cartel de la II Fiesta de la Matanza Tradicional del Cerdo en Abla (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado la II Fiesta de la Matanza Tradicional del Cerdo, que se celebrará este sábado, 7 de febrero, en el municipio de Abla.

La jornada, que comenzará a partir de las 12,00 horas, convertirá Abla en un punto de encuentro para vecinos y visitantes en torno a una celebración que combina gastronomía y cultura popular.

La matanza tradicional del cerdo ha sido durante generaciones un auténtico ritual comunitario, ligado al invierno, a la economía doméstica y a la convivencia familiar.

El programa incluye talleres demostrativos sobre la elaboración tradicional de embutidos y productos derivados del cerdo, una exposición temática con utensilios y elementos etnográficos relacionados con la vida rural, así como charlas divulgativas que abordan la importancia histórica y la evolución de esta tradición hasta nuestros días.

Además, la jornada contará con una barra gastronómica en la que se podrán degustar productos y recetas tradicionales, "creando un ambiente cercano y participativo en el que el conocimiento se transmite de forma natural, como se ha hecho siempre en los pueblos", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha subrayado el "valor identitario y educativo" de esta celebración. "Quiero felicitar al Ayuntamiento de Abla y a la Asociación Cultural El Carrichete por impulsar esta actividad, que nace del movimiento vecinal y que cuenta con el apoyo municipal para consolidarse ya por segundo año consecutivo", ha declarado.

Además, Morales ha puesto el acento en "la importancia de transmitir estas tradiciones a las nuevas generaciones", ya que "es fundamental explicarles cómo llegan productos como el salchichón o los embutidos a los supermercados, que entiendan el proceso y el valor del trabajo que hay detrás, porque ahí también se educa en cultura, en hábitos y en respeto por nuestras raíces".

La presidenta de la Asociación Cultural El Carrichete, Beatriz Maqueda, ha explicado que la jornada contará con un programa pensado para todos los públicos y con un "marcado carácter didáctico".

"La fiesta comenzará con la inauguración y, a continuación, se celebrará un taller de degustación en el que se explicará cómo se elaboran hoy en día los embutidos, acercando este proceso tradicional a vecinos y visitantes de una forma clara y participativa", ha detallado.

Maqueda ha destacado que "uno de los momentos más especiales será el taller de embutir para niños, que se realiza con inscripción previa. Los pequeños elaborarán chorizo y salchichón y se llevarán su tripa a casa, para que entiendan que estos productos no salen directamente de una tienda, sino que se hacen de forma artesanal y que, cuanto más casero es el proceso, más sano resulta".

Por su parte, el alcalde de Abla, Javier Sánchez, ha subrayado la consolidación de esta cita tras el éxito de su primera edición y el carácter abierto de la jornada.

"Esta es ya la segunda fiesta que celebramos y, tras la experiencia del año pasado, afrontamos esta edición con mucha ilusión. La actividad comenzará a partir de las 12 del mediodía y se prolongará durante toda la jornada, hasta la tarde-noche, en un ambiente festivo y participativo", ha manifestado.

Asimismo, Sánchez ha subrayado el "papel fundamental" del tejido asociativo del municipio en el impulso de esta iniciativa. "Esta fiesta nace de ellos, de su implicación y de su compromiso con el pueblo, y es un ejemplo de cómo la iniciativa vecinal enriquece la vida cultural de Abla", ha expresado.

De esta forma, la II Fiesta de la Matanza de Abla recupera ese espíritu con un programa variado que permite conocer, aprender y saborear la tradición.