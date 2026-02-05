El municipio de Gádor (Almería) rinde homenaje a su producto más emblemático este domingo con el XIV Día de la Naranja

Presentación de la XIV edición del Día de la Naranja de Gádor (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición del Día de la Naranja de Gádor (Almería) se celebrará este domingo 8 de febrero en la Plaza de la Constitución, donde el municipio espera acoger a miles de visitantes en una jornada con la que volverá a rendir homenaje a su producto más representativo, una de las principales señas de identidad de la localidad.

En esta edición, que comenzará a las 10,00 horas, se entregará el Naranjero de Oro, a título póstumo, a Francisco Pérez Torres, según ha señalado la institución provincial en una nota.

Durante la jornada habrá degustaciones de naranjas y productos derivados, exhibiciones y talleres gastronómicos, mercado de productos locales y artesanos, actividades infantiles y familiares, así como música en directo y animación cultural.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "es una fiesta de toda la comarca y, especialmente, de los gadorenses y de todos los que sentimos un profundo agradecimiento al sector citrícola, que ha convertido a esta tierra en un enclave pujante y lleno de oportunidades".

"Los cítricos han sido clave para hacer de Gádor un referente y un auténtico emblema en torno a la naranja. Además, esta edición vuelve a batir récords, con más actividades, más puestos en el mercadillo y una participación aún mayor, lo que demuestra la fortaleza y el arraigo de esta festividad", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado el reconocimiento especial que se entrega este año a Francisco Pérez Torres, impulsor del licor 'El Gadorense', "un producto que forma parte de la marca 'Sabores Almería' y que ya se conoce en toda España gracias a su ilusión, su esfuerzo y su talento. Aunque nos dejó demasiado pronto, su legado sigue vivo gracias al trabajo de su familia y al respaldo de la Diputación".

"Desde 'Sabores Almería' seguimos impulsando este proyecto para que su producto estrella continúe creciendo y llevando el nombre de Gádor y de nuestra provincia a lo más alto", ha señalado Sánchez.

Por su parte, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha señalado que esta jornada "se ha consolidado como una cita clave que no solo supone un importante revulsivo económico para el municipio, sino también para toda la provincia".

En este sentido, ha apuntado que "desde las 10,00 horas se instalarán más de 50 puestos procedentes de distintos puntos de Andalucía, de provincias como Granada, Almería, Murcia o Córdoba, lo que demuestra el atractivo y la proyección que ha alcanzado esta celebración".

Asimismo, ha subrayado el valor de los elementos más tradicionales de la fiesta, como "la fuente de zumo de naranja para que los más pequeños disfruten de una experiencia única, o los populares papaviejos de naranja, elaborados con enorme dedicación por las mujeres voluntarias del municipio, que representan el esfuerzo, la hospitalidad y la esencia de Gádor para todos los visitantes".

NARANJERO DE ORO 2026

El Naranjero de Oro reconoce a personas que han dejado una huella profunda en Gádor, por su compromiso con el municipio, sus valores y su amor por la tierra.

Este año, el reconocimiento honra la memoria de Francisco Pérez Torres, que mantuvo siempre un fuerte vínculo con su pueblo natal, Gádor, donde creció junto a sus padres y su hermana.

Además, fue el creador de Licores El Gadorense, empresa que forma parte de la familia de Sabores Almería. Por otro lado, los príncipes de la naranja este año son Diego y Ana Belén.

Un año más, se ha habilitado una línea de autobús desde la estación de autobuses de Almería hasta el municipio de Gádor. La ida será a las 9,30 horas y la vuelta a las 16,30 horas.