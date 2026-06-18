El municipio de Gádor clausura las jornadas de Almur y la Diputación de Almería para acercar la IA a empresarias

Inauguración de la jornada de Almur sobre IA y digitalización en Gádor (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

GÁDOR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La XIII edición del proyecto 'Excelencia Empresarial en las Comarcas Almerienses' ha finalizado en Gádor (Almería) con una jornada práctica impulsada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur), en colaboración con la Diputación de Almería, para acercar la inteligencia artificial (IA), la digitalización y el 'networking' empresarial a empresarias y emprendedoras de las diferentes comarcas almerienses.

El Centro de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Gádor ha acogido este encuentro, que en esta edición ha puesto el acento en la digitalización y la IA "como herramientas útiles para mejorar procesos, optimizar el trabajo diario y generar nuevas oportunidades de crecimiento en el tejido productivo", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que desde la Diputación siguen "apoyando iniciativas que ofrecen a las mujeres empresarias y emprendedoras herramientas reales para avanzar, competir y crecer en igualdad de oportunidades".

"La IA ya forma parte del presente de muchas empresas y nuestro objetivo es que ninguna profesional de la provincia se quede atrás en este proceso de transformación", ha señalado Nieto, quien ha subrayado que "el emprendimiento femenino es fundamental para dinamizar nuestros municipios, fijar población y generar actividad económica en las comarcas".

En esta línea, ha defendido que proyectos como este tienen "un valor especial" porque "no solo aportan formación, sino que también crean redes de apoyo, espacios de encuentro y oportunidades de colaboración entre mujeres que lideran negocios y proyectos en la provincia".

La alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha mostrado su satisfacción por acoger la jornada en el municipio y ha agradecido a Almur, a la Diputación Provincial, a las ponentes y a todas las personas que han hecho posible el encuentro.

"Para Gádor es una satisfacción formar parte de una iniciativa que contribuye al crecimiento, la innovación y la competitividad de nuestras empresas y profesionales", ha señalado Ramos, quien ha apuntado que la digitalización y la IA están transformando "la forma de trabajar, emprender y generar oportunidades".

Por ello, ha considerado que encuentros como este son "fundamentales para compartir conocimientos, experiencias y herramientas que ayuden a nuestras empresas a afrontar con éxito los retos del futuro".

TALLERES PRÁCTICOS SOBRE IA

Por su parte, la vicepresidenta de Almur, María José Vizcaíno, ha destacado que esta jornada supone "un paso más en el compromiso de Almur con la formación, el empoderamiento y la innovación en el tejido empresarial femenino de la provincia", al tiempo que ha agradecido el respaldo de la Diputación de Almería y la acogida del Ayuntamiento de Gádor.

Vizcaíno ha señalado que "la IA está transformando el mundo en el que vivimos y también el mundo empresarial", por lo que ha considerado "decisivo familiarizarnos con todo lo que nos ofrece, sin olvidar que es una herramienta a nuestro servicio de la que debemos hacer un uso responsable y eficiente".

Además, ha puesto en valor "la capacidad de adaptación, la inquietud por aprender y la determinación para mejorar" de las mujeres empresarias almerienses.

Durante la jornada se ha desarrollado el taller práctico 'Optimización de procesos mediante IA', impartido por Malena Úbeda Vilaplana, directora de Estrategia Global y Alianzas en Viluber Group.

La sesión se ha centrado en la identificación de tareas repetitivas, la automatización de flujos de trabajo y el uso de herramientas accesibles de IA aplicadas a la gestión diaria de una empresa.

A continuación, las participantes han asistido a la sesión práctica 'Mentalidad digital: superando barreras ante la IA', a cargo de Irene Moreno Montes, consultora de clima laboral y coach de liderazgo y comunicación, con claves para adoptar una cultura innovadora, perder el miedo a la tecnología y liderar la transformación digital del negocio desde una perspectiva "cercana y útil".

La jornada también ha incluido un encuentro guiado entre las asistentes, concebido como un espacio para presentar proyectos, generar sinergias, crear alianzas comerciales, compartir experiencias y "fortalecer redes de apoyo" entre mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia.